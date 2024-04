El decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, Abelardo Ferrán planteó un paronama desolador por la falta de fondos para funcionar como consecuencia del recorte al presupuesto que decidió el gobierno de Javier Milei.

«La situación es similar en todas las facultades, nuestra facultad tiene un problema adicional porque es una carrera cara, por las exigencias de prácticas en laboratorios, en hospitales y necesitan más insumos para poder realizarlo», afirmó.

En sólo 4 meses de transcurrido el año «nos queda muy poco dinero disponible». «Si tuviera que cambiar una lámpara no tengo plata e incluso debemos algunas facturas», graficó.

Han realizado un ajuste porque no tienen fondos para la limpieza: «estamos sumamente complicados, el laboratorio se limpiará cuando se use y en las oficinas trataremos de proveer los elementos para que cada uno haga la limpieza porque no tenemos plata».

Ferrán dijo que en los próximos días va a explicar la situación a la comunidad universitaria. «Yo voy a hablar con todos los profesores y todos los estudiantes sobre la terrible situación que está pasando y porque tomamos estas medidas; por ejemplo antes le proveíamos elementos de bioseguridad a los estudiantes para evitar el contagio de enfermedades, pero este año dijimos que no, tampoco estamos pagando viáticos a los profesores de larga distancia, le damos la oportunidad de dar la clase por aula híbrida porque no tenemos dinero para solventar sus viajes. La situación es catastrófica, es terrible», dijo.

El gobierno de Javier Milei congeló los fondos de todas las universidades nacionales, al prórrogar el Presupuesto 2023 que se había aprobado a fines del 2022 y que por la inflación quedó desactualizado. El mes pasado, Nación anunció una suba del 70% en algunas partidas que no compensan la pérdida.

«Ahora estamos haciendo el ajuste y se aguantará hasta cuando podamos, ahora ya dije de comprar cosas así me limpio mi oficina y será algo que tendrán que hacer todos los funcionarios», resaltó. «No sabemos hasta cuándo y cómo, son preguntas que no tenemos respuestas», dijo ante la consulta de como continuarán funcionando.

Ferrán se refirió a si la sociedad percibe la situación en la que están las universidades: «hay un descreimiento, creen que es una actitud contra el gobierno actual. Tienen esperanza, creen que todo va a cambiar y que se van hacer por magia los cambios propuestos. Creo que el cambio había que hacerlo en nuestro país, porque las cosas no estaban funcionando bien, pero no era este cambio».

Materiales

La situación planteada por el decano de la Facultad de Veterinarias fue ratificada por Franco Llanos, representante de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), durante el paro realizado este jueves, que en General Pico tuvo una concentración en la Plaza Seca.

«Los alumnos van a tener que comprar sus materiales y no todos pueden», planteo el docente universitario.

Llanos sostuvo que en «en la universidad la situación es crítica. El presupuesto se va ejecutando mes a mes y se va decidiendo sobre la marcha que cuestiones se brindan y cuáles no. Se tratan de garantizar cuestiones básicas como comedor universitario, el pago de os servicios, pero no alcanzan los fondos».

El docente contó además que «los representantes de Veterinarias comentaron que no tienen el dinero para los insumos, que están dolarizados y es una cifra irrisoria la que cuentan».

En este contexto, también se verán perjudicados los alumnos y alumnas que «van a tener que comprar sus materiales, los que no puedan no van a poder realizar las prácticas porque la facultad no los puede brindar», expresó Llanos. Y aclaro que «todos estos años los ha venido brindando la universidad, en mayor o menor medida. Son para las prácticas en laboratorio que comienzan en segundo y tercer año».

Además, el referente de ADU adelantó que la semana próxima habrá un paro de la docencia universitaria. «Será miércoles y jueves y la medida no va a ser un paro tradicional sino con pases públicas, mesas de debate. Habrá algo de reducción horaria pero la intención es mostrara la situación, no se sabe si la universidad va a poder seguir funcionando a partir de mayo».

Respecto a las otras facultades, Llanos indicó que «en Ingeniería se van a recortar los viajes mientras que en Humanas hay materias muy específicas y no hay docentes en La Pampa, por lo que los titulares son de afuera y no van a poder venir porque el costo de los pasajes se ha triplicado. Así que las clases serán virtuales en vez de presenciales, con la diferencia que eso significa», concluyó.

Fuente: El diario de La Pampa