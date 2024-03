Vialidad Nacional se suma a los organismos que mostraron su preocupación y temen que sus trabajadores y trabajadoras aparezcan en la “famosa lista del martes 26” donde el Gobierno de Javier Milei anunciará los nuevos desvinculados y desvinculadas. “La Administración General se encuentra trabajando para concretar el achique en la planta de trabajadores”, alertaron desde Vialidad.

Durante la semana, los trabajadores y trabajadoras realizaron una asamblea en la Casa Central de Vialidad Nacional donde debatieron las nuevas medidas y se mostraron unidos de cara a lo que podría ser el cierre del organismo si las obras públicas no avanzan y el presupuesto no se actualiza.

“Desde la Administración nos pidieron que se despida gente, pero no dijeron cuántos ni cuándo. Tenemos que estar fuertes y unidos en la continuidad de nuestro organismo, hemos presentado notas para saber la situación de los compañeros de los artículos 09 y los contratados en 2023”, expresaron los empleados y empleadas durante la asamblea.

“No estamos preparando ninguna lista porque no es una cuestión de los gremios”, aclararon y manifestaron que “la idea es que no nos toquen. Además de personal, nos falta presupuesto, las rutas no están en buen estado, estamos paralizados. Tratamos de trabajar, pero no tenemos un peso; si no nos traen fondos, se hace muy complicado…”, agregaron.

Contra el Gobierno.

Apuntaron contra “la política del Gobierno nacional nos está llevando puestos, con una tanda de despidos grande quedamos más que diezmados. Con el mismo presupuesto que el año pasado y con las obras paralizadas nos siguen sacando recursos y más que los insumos están dolarizados. El escenario es muy preocupante. Podemos hacer foco en una tanda de despidos, pero la cuestión nos involucra a todos. No tenemos que pensar cómo zafar, tenemos que unirnos porque a los trabajadores organizados no nos pueden tocar”.

La lista estaría el día martes y en la asamblea también pidieron “que se baje el DNU”. Además mostraron su preocupación por las pymes ante la paralización de Acindar. “Se amplía el espacio obrero que se tiene que defender. Esta situación se soluciona con la unión del conjunto de todos los trabajadores”, señalaron.

Comunicado.

Luego del encuentro, la Comisión Directiva del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional informó, a través de un audio difundido por las redes sociales, de “la grave situación que atravesamos los empleados estatales. La Administración General se encuentra trabajando para concretar el achique en la planta de trabajadores. Y en Vialidad Nacional no sobra nadie”.