El gobernador Sergio Ziliotto encabezará hoy en Toay el acto oficial por El Día Mundial del Agua, una fecha que este año tiene el lema “Agua para la paz” y que impulsará a La Pampa a no desistir de los reclamos por los derechos hídricos que le corresponden.

“Con ‘Agua para la paz’ que propuso la ONU para esta edición, se busca resaltar la necesidad de promover la cooperación y la resolución pacífica de conflictos relacionados con el agua en todo el mundo”, se destacó desde el Ejecutivo.

El acto oficial en la Escuela N.º 5 de Toay comenzará a las 9 y allí hablará Ziliotto, según confirmó el secretario de Recursos Hídricos provincial, José Gobbi, quien profundizó sobre la temática del agua en la provincia.

“Para nosotros es muy particular, no sólo porque seamos la Secretaría de Recursos Hídricos, sino que fundamentalmente para los pampeanos la temática hídrica toca una fibra muy particular. Sea por el tema de los ríos, el Atuel y Salado-Chadileuvú, y eventualmente la amenaza que tuvimos con Portezuelo sobre el Río Colorado, sino también en el sentido del agua como fuente de vida”, comentó a la agencia APN.

“Vamos a tener una serie de actividades interactivas y que organizamos en conjunto con la Secretaría de Cultura y la Administración Provincial del Agua (APA). Con Cultura organizamos una actividad relacionada con el logo de este año para la Semana del agua, que es una semana mundial propuesta por la Organización de la Naciones Unidas (ONU)”, explicó.

“Bajo este lema, habrá una muestra de artesanías y de esculturas, que justamente muestran la interpretación de artistas pampeanos sobre la temática del agua conectada con la paz. Después con la APA tenemos una muestra itinerante del laboratorio para mostrar la importancia que tiene el hecho de disponer de agua en buena calidad, en términos de parámetros de que sea agua potable o agua para industria, pero fundamentalmente agua de buena calidad”, agregó.

Y en el resto de la semana “tenemos un campeonato de fútbol para distintos equipos de empleados de la administración pública provincial, que se va aplicar en distintas localidades del interior, que se organizó en conjunto con la Subsecretaría de Deportes de la Provincia”.

Además, el lunes próximo, a las 18, se hará una presentación de un libro que se llama “Discursos por el Atuel”, de docentes de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, donde analizan los distintos discursos que hay sobre la temática del río Atuel, no solamente del lado pampeano, sino también del lado mendocino. Esto será en el Museo de Ciencias Naturales de Santa Rosa.

