La localidad de Pichi Huinca arribó hoy a sus 100 años de vida. El acto por el Centenario tuvo momentos de mucha emoción, y fue propicio para dejar inaugurado el nuevo edificio del Juzgado de Paz. El mismo debió realizarse en el SUM de la Escuela Hogar N°156 ya que el clima lluvioso impidió que se realizara al aire libre.

Participaron de la ceremonia el presidente de la Comisión de Fomento, Carlos Ferrero, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa, el subsecretario de Políticas Sociales, Javier Weiz, los intendentes, de Arata, Jorge Sosa, de Caleufú, Oscar Baras, de La Maruja, Gustavo Cein, la jefa de la Unidad Regional II, Vanina Fileni, demás autoridades provinciales, regionales, locales, vecinos y vecinas de la localidad.En principio se hizo entrega de la Resolución N° 40/2024 donde se declaró huésped de Honor al doctor José Sappa. “Es un gran honor y una enorme felicidad dirigirme a los presentes al celebrar un aniversario más de la localidad, un aniversario muy especial como es el centenario. La historia efectivamente la hacen los pueblos y su gente, y en esta historia han participado muchas personas, instituciones, grupos sociales, dirigentes y autoridades del Estado, que en algunos casos no llegaron a ver el fruto de sus esfuerzos, y en otros, como en la actualidad, nos toca visualizar el desarrollo vertiginoso y creciente de esta pujante localidad”, expresó el presidente de la Comisión de Fomento.En dicho contexto, Carlos Ferrero prosiguió: “Vale la pena remarcar aquellos hechos que marcaron nuestro caminar, nuestro rumbo, como también aquellas personas que trabajaron poniendo todo su esfuerzo para construir los primeros edificios, como la escuela, la iglesia, el destacamento policial, y de esta manera dar paso una comunidad, llegando a la actualidad con una localidad moderna, con proyectos que nos posicionan en un lugar destacado en la región y con vecinos que participan de manera permanente”.

José Sappa

Por su parte, el presidente del Superior Tribunal de Justicia se dirigió al alumnado presente, manifestando que “esta fiesta es de ustedes. Los alumnos que hoy se encuentran acá están escribiendo parte de la historia, porque esta historia la iniciaron hace 100 años, o más, y ustedes la están continuando”.

Al tiempo que rememoraba viejas anécdotas contadas por sus antepasados, se refirió al sentido de pertenencia al lugar “y aunque no nací en Pichi Huinca, me siento un habitante más de acá, mi familia vivió siempre cerca. Se lo que es llegar en tren a Pichi Huinca cuando aún era un estudiante, quizá quienes viven en la localidad no se dan tanta cuenta, en lo personal, siento que Pichi Huinca me trae paz. Estamos en momentos muy complejos y difíciles y a ustedes les toca, lo viven y lo sufren como todos, pero cuanto más paz podemos generar en tiempos complejos, más fácil se nos hace la vida”

“Estoy orgulloso de sentirme parte de este lugar, de tener la oportunidad de ser presidente del Superior Tribunal en un día tan importante para la localidad, por eso mis mayores deseos en estos 100 años de Pichi Huinca, y a ustedes (en referencia al alumnado) escriban la historia, así como la escribieron nuestros mayores”, concluyó. Luego de los discursos se procedió a la entrega de presentes recordatorios a personas e instituciones de la localidad.

Inauguración del edificio del Juzgado de Paz

Tras el acto con motivo del Centenario, la comitiva, acompañada por vecinos y vecinas, se dirigieron hasta el nuevo edificio del Juzgado de Paz, el N° 65 en La Pampa, para dejarlo formalmente inaugurado.