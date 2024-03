Legisladores oficialistas criticaron a la oposición, luego de que las y los diputados de los bloques UCR, MID-PRO y Comunidad Organizada no bajaran al recinto a dar quorum. Uno de ellos fue Hernán Pérez Araujo: “nos vemos sometidos al capricho de 15 legisladores por una discusión ruin”, sostuvo.

La primera sesión del año en Diputados se dio en el marco de una polémica entre oficialismo y oposición por la integración de las comisiones internas. En ese sentido sostuvo que la distribución de comisiones “no debe ser para poner trabas” para el desarrollo legislativo.

«Esa discusión mezquina no puede obstruir el funcionamiento de la legislatura. Esto no hace a la vida de los pampeanos, hace a la rosca política. Vienen con la chicana, si me das un poco más o un poco menos. Esto no le hace bien al pueblo de La Pampa», dijo.

“Las ganas de laburar se deben manifestar no solo en los medios de comunicación o en Twitter. Pido que se conformen las comisiones y se comience a trabajar estemos quienes estemos. Siempre a favor de las y los pampeanos”, agregó Pérez Araujo.