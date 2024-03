Ya suman 14 los trabajadores despedidos en la provincia, cuatro de ellos en planta permanente. «No podemos entender tanto odio, tanta saña contra el Estado», expresó uno de los delegados.

Los trabajadores y trabajadoras de ANSES decidieron realizar un paro total este miércoles ante los despidos producidos en las últimas horas en el organismo. La medida se acordó tras una asamblea llevada a cabo este miércoles desde las 8 horas.

«Hoy no habrá ningún tipo de atención en la sede», indicó sostuvo el delegado de ANSES, Leonardo de la Iglesia. «Esperamos el apoyo de la gente, de los beneficiarios», agregó, poco antes de comunicarles a las y los vecinos que esperaban ser atendidos. Y aclaró que se les dará un turno para que puedan ser atendidos mañana.

De la Igelsia contó que las asambleas comenzaron la semana pasada, ante el rumor de despidos en organismos nacionales. «La semana pasada hicimos asamblea fuera del horario de trabajo por la información que teníamos de posibles despidos. En ese mismo momento, varios compañeros no podían ingresar al sistema, eso significa prácticamente considerarse despedido», relató.

Y recordó que «apareció un listado, un Excel circulando el fin de semana con 800 empleados que serán despedidos, mal confeccionado, una actitud ruin hacia los trabajadores».

En ANSES ya suman 14 los empleados despedidos, y corresponden a las delegaciones de Santa Rosa, Victorica, Santa Isabel y 25 de Mayo. «Todos excelentes compañeros, que atienden a unas 40 personas todos los días, no son ñoquis como quieren hacer parecer», expresó De la Iglesia en declaraciones radiales. Y puntualizó que «del totla de despedidos, 4 son de planta permanente. No hay causas para los despidos, la no renovación de los contratos es lo que aducen, pero lso planta permanente no recibieron ninguna notificación».