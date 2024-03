menos de un año de su llegada al Corinthians, Matías Rojas tomó la decisión de considerarse como jugador libre por falta de pagos y dejará el club paulista en busca de nuevos horizontes. Si bien todavía no hubo mensaje oficial de parte del club, y tampoco del jugador, la información fue dada a conocer por el periodista brasileño Benjamin Back.

A fin de 2023, Rojas ya había tenido un cortocircuito con la dirigencia de Corinthians y había amenazado con marcharse con el pase en su poder debido a los incumplimientos a la hora de los pagos. En ese entonces, el club le adeudaba cerca de un millón de dólares. En ese momento, sonó en Boca.

V in embargo, a principios de año, tras el cambio de autoridades en el Timao, Rojas llegó a un acuerdo con la nueva dirigencia y garantizó su estadía en el elenco brasileño.

Evidentemente duró poco el acuerdo porque el compromiso de pago no fue respetado al cabo de un mes y medio, y esta vez parece ser Matías Rojas tiene la decisión de marcharse. Entrando en marzo, no son muchos los mercados que tienen el mercado de pases abierto: por ejemplo a Argentina ya no podría venir y lo mismo sucede con el fútbol europeo. Podría cambiar de club en Brasil o bien irse a los Estados Unidos, más allá de otras ligas menores.

La postura de Boca ante la posible salida de Matías Rojas de Corinthians

Después del primer conflicto entre Matías Rojas y Corinthians, surgió la posibilidad de que Boca acelerará por el ex jugador de Racing en caso de que quedara en libertad de acción.

Ante este nuevo problema entre el jugador paraguayo y el club brasileño, volvió a especularse sobre si el Xeneize estará a la expectativa aunque, por el momento, no hay nada concreto.

