Según informó el INDEC, la inflación de febrero fue del 13,2% y acumuló 276,2% en los últimos 12 meses, lo que significó una desaceleración contra enero, que fue de un 20,6%. El número publicado este martes, es igual al peor mes de la gestión de Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda, sin embargo, todo el Gobierno nacional salió a celebrarlo.

En ese sentido, Luis Caputo planteó: “El índice no refleja cabalmente lo que fue la baja en la inflación. Eso nos lo reconocían los productores como los supermercadistas. La mayoría remarcó su mercadería imaginando una situación de máximo estrés y no se dio. No solo no se dio, sino que se dio para el otro lado. Nunca nadie imagino el dólar bajando de $1300 a menos de $1000. Entonces, los precios quedaron totalmente desfasados en dólares y la forma de combatir esto es con las promociones”.

“Hay mucho de batalla cultural en esto que estamos haciendo. Se cree que este lado se pueden corregir las cosas y no es así. La responsabilidad para cambiar el país es de los dos lados. No es una queja, es una realidad”, dijo el ministro, apuntando contra los empresarios.

Y agregó: “Entiendo perfectamente al productor que remarcó los precios pensando en el escenario que los economistas pronosticaban y la reacción natural de no querer bajarlos por las dudas. ‘Mejor hago una promoción’ dicen y es normal, pero tiene consecuencias porque después el INDEC no capta eso y dice que la inflación es tanto y cuando toca negociar las paritarias se toma un salario que no es. Ahí todo se distorsiona”.

“En el mientras tanto, hay precios que no pueden estar así. Hay una responsabilidad empresarial. ¿No están acostumbrados a bajar precios? No les estamos pidiendo una baja, sino que los precios reflejen en mayor o menor medida el valor al que venden. Si hay 2×1 o el 80% llevando la segunda unidad, es porque la primera unidad se puede vender a un precio razonable”, afirmó.