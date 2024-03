El parate en la obra pública generó más de 700 despidos en el sector de la construcción en La Pampa y problemas financieros para las empresas constructoras que al igual que el gremio esperan con ansias la aprobación del proyecto de ley que garantiza la continuidad de las obras desfinanciadas por Nación en la provincia.

Ayer, el secretario general de la Uocra, Roberto Robledo, junto a otros representantes del gremio de la construcción se reunieron con diputados de la UCR y del PRO para pedirles que aprueben el proyecto de ley “con urgencia” porque la situación de desempleo golpea a los trabajadores del sector y ello también afecta a los comercios locales que venden diversos insumos.

“Les planteamos la realidad del sector y las consecuencias para los trabajadores, y también que hay 30% de desocupados que pertenecen a otros rubros como corralones, comercios, porque al aflojar el trabajo hay otros sectores perjudicados”, dijo Robledo a LA ARENA, tras la reunión en la Legislatura.

Por otro lado, destacó que los legisladores de la oposición le dieron “su compromiso para votar el proyecto” que declara la emergencia en la obra pública de La Pampa, habilitando la continuidad de los proyectos. “Quedaron a disposición y dijeron que lo único que esperaban era la decisión del PJ por el problema de las comisiones”, indicó.

Lo cierto es que el panorama en Diputados es poco alentador. Las comisiones no comenzaron a trabajar porque la oposición endureció su posición, sobre todo el macrismo y el tiernismo, para quedarse con la mayoría en más de una comisión “de gestión”. Por ahora, acordaron 10 de 11 comisiones, el Frejupa pidió bajar a trabajar en las comisiones resueltas, pero la oposición se negó, y el trabajo legislativo sigue paralizado.

Autorización.

Robledo comentó que los diputados opositores plantearon que “hay detalles en el proyecto” sobre los que señalaron alguna cuestión particular y advirtió que “la redeterminación de precios se traba porque no son obras directamente que dependen de la Provincia sino de Nación, entonces el gobernador se hace cargo de pagar los certificados pero no puede hacerlo hasta que la Nación autorice”.

En la obra de pavimentación de la calle Raúl B. Díaz, dijo el gremialista, “la Provincia tiene para pagar el certificado de obra pero está esperando que Nación autorice el pago y encima ni siquiera hay autoridades nacionales nombradas en los organismo para poder dialogar”.

Por otro lado, dijo que después de la reunión se quedaron con cierta sensación de “tranquilidad en el sentido que tenemos el compromiso de los diputados que van a tratar el proyecto” así que les pedimos celeridad y urgencia porque hay gente en el medio y hay empresas comprometidas económicamente”.

