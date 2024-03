Desde que cortó su relación con Exequiel Palacios, Yésica Frías comenzó a vivir un duro problema económico. El jugador dejó de pagar la propiedad en donde hoy ella vive y podría ser desalojada. «Él me lo dijo, que él no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no”, contó hace unos días en una nota con Socios del espectáculo.

Este lunes, Yésica estuvo en el piso de Socios del espectáculo, prendió el ventilador y habló de las fiestas prohibidas de la Selección: «Cuando doy por hecho la separación, me habla una chica y me dice que en octubre del 2021 hubo una fiesta, donde estuvo Exequiel con dos jugadores».

La ex de Palacios indicó que ese encuentro clandestino terminó en escándalo. «Ella fue a esa fiesta y la novia de unos de los jugadores le pegó. Hubo una denuncia y todo, pero nunca salió a la luz. Eso pasó en Argentina. En un departamento en Puerto Madero», añadió.

Si bien prefirió no dar nombres, Yésica dio a conocer que una persona de la AFA estaría detrás de las fiestas de la Selección. “Hay una mujer en AFA. Ella se encarga de organizarlas. Después se hace la amiga de las mujeres de los jugadores”, remató.

La ex de Exequiel Palacios lanzó una dura amenaza contra el jugador

En una nota con Socios del espectáculo, Yésica Frías, ex de Exequiel Palacios, lanzó duras declaraciones contra el jugador. La ex pareja del ídolo del fútbol amenazó con contar secretos si él no le da el divorcio.

La mujer recordó que el futbolista no quiere terminar de pagar la propiedad donde vive ella. Por ese motivo, podría ser desalojada.

“Este es el departamento del desalojo, porque él dice que no quiere terminar de pagar para que yo quede viviendo acá. Que, como verán, es un departamento común y corriente. Él no me quiere sacar de este lugar, pero no lo quiere terminar de pagar, y la plata que falta no es nada para él. Él me lo dijo, que él no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no”, contó.

“Yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde y quisimos juntos. Y que me firme el divorcio. Ni siquiera le estoy pidiendo los bienes gananciales que me corresponden ante la ley alemana”, agregó.

“¿Creés que él lo está haciendo a propósito para también tenerte agarrada de alguna forma y que si vos seguís hablando, él cada vez llegue menos a ese acuerdo? ¿Te extorsiona con esto?”, le consultó el cronista, Matías Vázquez.

“No, no creo. Porque yo creo que el día que yo hable y cuente las intimidades de lo que pasó entre nosotros y la intimidad de la familia y las cosas que yo sé que él me contó que no conté de la Selección. Yo creo que a él le conviene que yo me calle la boca, no que hable. Entonces, yo supongo que hubiese sido más fácil que me dé el divorcio cuando se lo pedí”, precisó Yésica.

El periodista notó en la propiedad varios objetos de su carrera que él le regaló a ella: “Acá hay cosas muy valiosas, como la medalla de Argentina campeón, o las camisetas de Argentina”.

Yésica mencionó que pronto se verá obligada a vender esos objetos: «Son camisetas que él me regaló a mí con su consentimiento. Pero voy a venderlas para saldar esta deuda, voy a subastar todo para pagar mi casa. Si él no pone lo que tiene que poner, van a desaparecer, porque yo tengo que tener mi techo”.

Y cerró: “Eso es lo único que tengo para decirle a él. Que por respeto a la mujer con la que se casó y a la que fue la mamá de su hijo no nacido, que por lo menos terminemos como corresponde”.