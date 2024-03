En declaraciones al medio local Cabledigital el comerciante explicó: «voy a pagar la luz que me vino en el negocio, ochocientos cuarenta mil pesos, todos billetes de cien porque es lo único que estaba ahorrando, son los ahorros, vamos a ver si el mes que viene podemos venir de nuevo a pagar la luz, ya es imposible, si se lo trasladás a la gente no sirve» sostuvo.

Al mismo tiempo se mostró escéptico de que esta situación mejore, todo esto se da luego de los impactantes aumentos que ha experimentado el suministro de energía eléctrica en las pequeñas comunidades cordobesas.

Tras mostrarse descreído que esto cambie cargó contra la cooperativa al señalar: «no creo que esto se solucione, si no presentaron en una semana el recurso de amparo que pedimos nosotros en la reunión, no creo que se solucione nada, creo que está frenado desde acá el recurso de amparo, nosotros podemos presentar acá en la cooperativa pero no podemos presentar a EPEC, queremos un precio junto porque Río Cuarto paga mucho menos, Córdoba paga mucho menos, o es la cooperativa o no sé quién es el que nos aumenta acá». cuestionó.