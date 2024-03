El juez de Faltas de la Municiaplidad de Faltas, César Ortiz, dio explicaciones sobre el caso de la vecina que, en pleno trámite pora renovar el carnet de conducir, se encontró con una multa en una parcela que no es el lugar donde vive. El funcionario municipal aclaró que «la multa es independiente si la mujer vive o no en ese lugar» y aseguró que, según los registros catastrales, el lugar donde se detectó la conexión clandestina es propiedad de la vecina.

Mónica D’Atri fue a renovar su licencia de conducir y, con sorpresa, se enteró de que la acusaban de tener impaga una multa por una conexión clandestina, situación de la que nunca le habían avisado con anterioridad. El domicilio de la presunta conexión clandestina aparece a varias cuadras de donde ella reside.

«La conexión clandestina fue hecha cuando se empezó a trabajar en la pavimentación de la calle Felice», agregó Ortiz, La parcela se ubica a la altura del 1050, mientras que la vecina vive a tres cuadras, al 730.

«La multa es a una parcela que está a nombre de la vecina, independientemente si vive en ese lugar o no», explicó César Ortiz en diálogo con El Diario. Y contó que la mujer «se notificó y no hizo ningún descargo. Después de la resolución emitida, ella dijo que no le correspondía porque no vivía en ese lugar. La multa le corresponde porque la conexión es una parcela que es suya. Ahora debe acreditar que no es de su propíedad, porque la puede haber vendido la haya transferido o enajenado de alguna manera y eso no este registrado, pero, de acuerdo a nuestros registros de Catastro, es de su propiedad».

El juez de Faltas municipal aclaró que «el trámite del carnet lo hizo en enero lo terminó perfectamente. Lo que tiene pendiente es la multa, son dos cosas independientes».

Ortiz recordó además que «desde que el primer día de la gestión, a principios de 2020, hicimos una resolución que dice que cuando alguien pide un libre de deudas, sea para carnet de conducir o habilitar un comercio, y tiene una multa, nosotros lo hacemos venir a regularizar esa cuestión.

Fuente:ElDiarioDeLaPampa