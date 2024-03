El presidente de la Nación, Javier Milei, inauguró este miércoles por la mañana el ciclo lectivo en el Colegio Cardenal Copello, en el barrio porteño de Villa Devoto, y lanzó un desubicado «chiste» frente a un auditorio repleto de menores de edad. «El burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro…», apuntó entre risas y buscó complicidad con los jóvenes presentes. Luego celebró el rol de estos en las redes y a la hora de transmitir el mensaje liberal, a pesar de las «injurias y calumnias» que la clase política cargó sobre él y sobre sus seguidores.

En su discurso, el máximo mandatario celebró el rol de los jóvenes durante la campaña electoral y el gran apoyo que recibió tanto él, como dirigente político, y La Libertad Avanza (LLA) a lo largo del proceso electoral. «Es notable lo que hicieron los jóvenes. Después llegó la pandemia, y como toda cosa mala, vos te podés abrazar a lo malo o buscarle lo bueno. Como yo no podía hacer nada, estaba encerrado, escribí dos libros. En ese contexto, los jóvenes les empezaron a hablar a sus padres y abuelos de las ideas de la libertad. Y le hablaban de Milei, Milei y Milei», comenzó. Y realizó un repudiable comentario frente a alumnos menores de edad, profesores/as y directivos/as: «Hay un chiste… No lo puedo decir, es muy grosero. Pero el burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro… ¿Se entendió no?».

El objetivo del desubicado «chiste» fue argumentar que ante la insistencia de los jóvenes que apoyaron a LLA, padres y abuelos comenzaron a «abrir los videos» en algún momento y a escuchar sus ideas, «así empezó todo», marcó. En esa línea, siguió con un discurso poco apto para menores: «Como decían los que estaban con López Murphy que ‘era un movimiento de 500 virgos’… Esos, con los recursos de (Horacio Rodríguez) Larreta, sacaron menos votos que nosotros en las PASO a pesar de las calumnias, injurias y de tratarme de nazi. Miren a dónde llegamos…».

«Los jóvenes han tenido un gran rol, no solo porque son los primeros que absorvieron las ideas, sino que además ‘evangelizaron’. Por eso siempre tengo un agradecimiento muy particular a todos los jóvenes… Si Argentina verdaderamente se levanta, se despierta y se vuelve liberal, es gracias a ellos. Como dije en mi primer discurso, allá en Plaza Holanda, no vine a guiar corderos sino a despertar leones. Los primeros leones, fueron ustedes y ¡viva la libertad carajo!», sentenció eufórico el Presidente.

En otro tramo del discurso, Milei volvió a cargar contra la educación pública frente a directivos y profesores, asegurando que se trata de un mecanismo de «lavado de cerebro» por los contenidos expuestos en las aulas. «Cuando ustedes miran todo lo que es lo ‘políticamente correcto’, no solo en Argentina sino en el mundo, pero acá más acentuado porque llevamos 100 años de esto, es socialista. Mucha gente es socialista sin saberlo. De ahí que fue tan estremecedor que me paré en Davos que ‘son todos unos zurditos'», manifestó. En ese momento, el segundo joven se desmayó y el mandatario chicaneó: «Y sí, los nombro y… ¡son infalibles! Juro que no los nombro más».

Tras el segundo accidente de la mañana, Milei cargó duramente contra docentes y la educación: «Los jóvenes llevan menos tiempo expuestos al mecanismo de lavado de cerebro que es la educación pública. Independientemente que sea de gestión estatal o privada». Y concluyó: «Cuando determinan los contenidos, están re contra rojos (bajo ideas socialistas, a su entender). Entonces también favorece no estar expuesto, entre tener la cabeza contaminada y tenerla limpia… Prefiero que esté limpia».

El reclamo de una maestra de Milei al Presidente

La maestra de cuarto grado de Milei dialogó con la prensa antes del acto en el que participó y aseguró que, actualmente, como jubilada «muy bien no estoy», dejándole un mensaje al Presidente de cara al futuro. «Estoy esperando que nos mejore la jubilación y no nos apriete tanto», le pidió la mujer llamada Teresa en el marco de la inauguración del ciclo lectivo en el Colegio Cardenal Copello del barrio porteño de Villa devoto, donde estudió durante su juventud y donde brindó un extenso discurso.

«Esperemos que sean buenas para todos las medidas del Presidente. Yo soy jubilada y muy bien no estoy, estoy esperando que nos mejore la jubilación y que no nos apriete tanto con todos los ajustes que están haciendo», le reclamó la mujer en diálogo con la prensa. Y añadió: «Los medicamentos están terribles, gracias a Dios yo no tomo pero tengo compañeras que la están padeciendo bastante». Por otro lado, Teresa se refirió al salario docente en el marco de un conflicto que escala día a día mientras no logran ponerse de acuerdo con la paritaria a nivel nacional. «El salario docente es muy bajo. Justamente tengo que venir al Colegio, cada vez que hay un aumento en la jubilación, a pedir los papeles porque me jubilaron mal y no sé lo que hicieron», se quejó.