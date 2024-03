Con una importante movilización por el centro santarroseño y un paro de actividades, docentes y no docentes universitarios reclamaron esta mañana por un mayor presupuesto educativo y por una urgente recomposición salarial porque, según aseguran, “perdieron el 50 por ciento del salario en tres meses”. Es decir, desde la asunción del gobierno nacional de Javier Milei.

“Nos adherimos al paro en defensa de la educación pública y porque en estos tres meses hemos perdido el 50 % del salario. La protesta también es porque la universidad tuvo una gran pérdida de recursos para su funcionamiento y para afrontar los gastos corrientes que implica una casa de altos estudios. Con lo que se ha autorizado hasta ahora, la Universidad Nacional de La Pampa tiene recursos para funcionar hasta el mes de mayo”, afirmó Juan Pablo Fernández, del personal no docente de la UNLPam.

“Los compañeros no docentes y docentes hemos quedado con sueldos de pobreza. Nosotros no queremos derrocar al gobierno, queremos lo que corresponde para que las universidades públicas funcionen. En nuestro caso somos el sostén diario para que la gestión universitaria se pueda llevar a cabo en todas sus áreas. Tenemos una gran variedad de tareas para que la vida de la universidad sea posible”, explicó Samanta Martín, también del personal no docente que sumó a la movilización en la mañana del jueves.