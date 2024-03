La Pampa registró, desde el inicio del año, 40 casos de dengue. De ese total, 12 son autóctonos y 28 presentan antecedentes de viajes a otras provincias.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud a través de su reporte semanal. «Hasta el 2 de marzo (semana epidemiológica 9 cerrada), se han confirmado 40 casos de dengue», detallaron y ampliaron: «De los 40 casos confirmados 28 son importados, (presentan antecedente de viaje a otras provincias), a los que se suman 12 casos autóctonos. Estos últimos, no presentan antecedente de viaje a otras provincias y se encuentran distribuidos en las localidades de General Pico, General Acha, Macachín y Vértiz».Los casos confirmados hasta el momento están distribuidos de la siguiente manera: tres en Santa Rosa, 15 en General Pico (9 de ellos no presentan antecedente de viaje), tres en Luiggi, dos en Catriló, uno en Lonquimay, tres en Toay, uno en Realicó, tres en General Acha (uno de ellos no presenta antecedente de viaje), uno en Eduardo Castex, dos en Intendente Alvear, uno en Victorica, dos en Embajador Martini, uno en Macachín (sin antecedentes de viaje), uno en Vértiz (sin antecedente de viaje) y uno en Alta Italia.

«Desde la Dirección de Epidemiología se trabaja en la investigación de casos notificados en diferentes localidades del territorio provincial los cuales permanecen en estudio aguardando resultados. No obstante las acciones de bloqueo se realizan frente a la sospecha», completaron.