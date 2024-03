La sesión de la mañana de este jueves en el Concejo Deliberante santarroseño se volvió extensa y agitada. La abstención del PRO, Comunidad Organizada y la UCR en el repudio a políticas nacionales llevó a fuerte cruces entre los concejales y hasta la presidenta del cuerpo, Romina Montes de Oca, pidió hacer uso de su banca para cuestionar el comportamiento opositor: «sean claros con la sociedad. Si este es el presidente que ustedes apoyan, díganlo», les espetó.

«Estos proyectos demuestran que hoy el oficialismo no hizo nada por Santa Rosa», fue la respuesta desde el PRO.

¿Qué paso? Todo comenzó con normalidad con la lectura de las actas y asuntos entrados. Pero al llegar al Orden del Dia, y luego de varios despachos que no suscitaron demasiado debate, empezaron a leerse los despachos que incluían pedidos de repudio a políticas nacionales.

Ya en el primer proyecto de resolución «mediante la cual se expresa la preocupación frente a la actitud del Gobierno Nacional de no enviar a La Pampa los recursos legalmente establecidos, tales como el Fondo Compensador del Interior, fondos destinados a comedores comunitarios, Fondo de Incentivo Docente, entre otros» quedó plasmada la muestra de lo que ocurriría en el resto de los 20 proyectos que quedaban pendientes y que todos tenían el mismo tenor: la votación fue empate y tuvo que votar la presidenta del Concejo, Romina Montes de Oca, para lograr la aprobación.

Luego de replicarse situaciones similares, la concejala tiernista, Fabiana Catañiera, preguntó si «toda la sesión iba transcurrir votando repudio porque este no es un lugar para hacer política» e instó al bloque oficialista a que trabajara sobre otros temas. La respuesta vino del lado del presidente del bloque, Francisco Bompadre, quien expresó que «todo estaba dentro del Reglamento y que nadie le iba a decir al bloque lo que tenía o debía hacer».

La situación más incómoda -o hasta risueña- llegó cuando fue el turno de votar el proyecto de pesolución mediante el cual el Concejo manifestaba «el más enérgico repudio» contra el intento de privatización del Banco de la Nación Argentina por parte del Gobierno Nacional. En ese caso, fue acompañado con el voto positivo del bloque de la Unión Cívica Radical, pero la concejala Mazzuco aclaro que el voto era «en contra» ante la mirada atónita del personal del banco y del secretario general de la bancaria, Raúl Ibañez, quienes previamente había recogido el apoyo de ese bloque. Acto seguido, la concejala volvió en sus palabras y votó junto a sus pares acompañando la iniciativa.

El último proyecto hizo referencia al repudio por el cierre de la agencia de noticias Telam. Fue en ese momento que Romina Montes de Oca dejó la presidencia en manos de Mazzuco (UCR) para sentarse en su banca y arremeter contra los bloques opositores.

Montes de Oca pidió: «seamos claros con los mensajes que damos y los espacios donde estamos. Seámoslo para adentro y para afuera. Nos toca gobernar en un contexto difícil que ha genera do el gobierno nacional que preside Milei que todos ustedes (dirigiéndose a las bancas opositoras) llevaron al triunfo. Y hoy tenemos que lidiar con la política económica y l social que lleva adelante Milei y cada uno de ustedes son responsables de este contexto. Aunque digan que no, pero la realidad es que hoy se abstienen y no quieren opinar de lo que pasa en el Banco Nación o lo que pasa en Telam o lo que pasa con la Obra Pública».

» Somos todos partes de un contexto, sino apoyamos los repudios o decimos una cosa y chacemos otra estamos confundiendo a la sociedad. Seamos claros. Ustedes representan a Gobierno de Milei, representan a la quita de subsidios. No podemos exigirle al Gobierno provincial que subsidie o al municipal que salgan a remendar lo que el presidente que ustedes apoyan saca. El PRO y Comunidad organizada apoyan a Milei. Seamos claros sin ánimo de ofender a nadie. Si somos docentes, defendamos. Y sino seamos claros con la sociedad», agregó.

La respuesta desde el PRO fue que «hoy el oficialismo no hizo nada por Santa Rosa».

A pesar de que tomó la palabra la concejala Oddi para decir que ella «no estaba en contra de lo que repudiaban, sino que estaba en contra de hacer política en el Concejo en vez de trabajar para los y las vecinas», enviaron posteriormente un comunicado de prensa para defender su postura.

«Esta mañana se desarrolló la Tercera Sesión del Concejo Deliberante. La primera luego del inicio formal de las 6 comisiones esta semana. En ellas deberían tratarse temas que hacen a la vida de los vecinos, pero hoy «el oficialismo no hizo nada por Santa Rosa», coincidieron los concejales de los Bloques UCR, PRO y CO.

«En la sesión de hoy se votaron 31 puntos: 1 disposición interna del Concejo, 8 resoluciones ad referéndum, 10 declaraciones de interés municipal y 12 resoluciones exclusivamente destinadas al repudio o preocupación por el accionar del Gobierno Nacional», agregaron.

«Independientemente que el contexto macro afecte o no la vida de los vecinos de Santa Rosa, las declaraciones que se hicieron hoy en este recinto en nada modifican su vida. No aportan ninguna solución. Debemos trabajar sobre los problemas concretos de los santarroseños», indicaron.

«No estamos de acuerdo con la presentación masiva de proyectos de resolución que rechazan o repudian medidas que lleva adelante el Gobierno Nacional. Cada uno puede estar o no de acuerdo, pero estamos convencidos que debemos priorizar los problemas de la ciudad. Ese es nuestro rol. El Concejo Deliberante no puede dedicarse exclusivamente a este tipo de proyectos de opinión», concluyeron.