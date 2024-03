La princesa de Gales y miembro de la familia real británica, Kate Middleton, confirmó a través de un video que tiene cáncer, motivo por el cuál estuvo alejada de la escena pública en los últimos dos meses. En enero se había sometido a una operación de abdomen, tras lo cual los médicos detectaron la enfermedad y ella comenzó un tratamiento de quimioterapia. La noticia se conoció a las pocas semanas de que se confirmara que el rey Carlos III también sufre cáncer.

Fuerzas de seguridad rusas detuvieron a un sospechosos por el atentado en el Crocus City Hall en Moscú.

TE PUEDE INTERESAR:

Masacre en Moscú: fuerzas rusas detuvieron a un sospechoso

“En enero, fui sometida a una cirugía abdominal importante en Londres, y por entonces [los médicos] entendieron que mi condición no era cancerosa. La cirugía se realizó con éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación detectaron que el cáncer había estado presente. Mi equipo médico recomendó que fuera tratada con quimioterapia preventiva, y ahora me encuentro en las primeras fases de ese tratamiento”, explicó Middleton en un video grabado que se publicó este viernes en las redes oficiales del publicado por el palacio de Kensington. En cuestión de segundo, la noticia recorrió el mundo entero.

“Como pueden imaginar, ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de la operación para poder comenzar con el tratamiento. Pero, mucho más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a Jorge, Carlota y Luis en un modo apropiado para ellos, y asegurarles que todo va a ir bien”, agregó la princesa en el video.

Middleton cierra el video pidiendo a sus compatriotas respeto a su privacidad: “Confiamos en que entenderán que, como familia, necesitamos ahora algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo me ha proporcionado siempre un gran placer, y espero volver a la tarea cuando sea capaz, pero de momento debo concentrarme en lograr una recuperación plena”, solicitó la princesa.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

El rey Carlos III también padece cáncer

El monarca sufre de una forma de cáncer y debe mantenerse alejado de las tareas públicas durante su tratamiento.

El monarca sufre de una forma de cáncer y debe mantenerse alejado de las tareas públicas durante su tratamiento.

Redes Sociales

El 5 de febrero el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer, después de una operación de próstata que se le realizó el 26 de enero.

En un comunicado, el Palacio de Buckingham confirmó que se le descubrió un cáncer al rey Carlos III y explicó de qué forma se le encontró la enfermedad. «Durante el reciente procedimiento hospitalario del rey para un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro tema de preocupación. Las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer», marcó sobre la salud del monarca, de 75 años.