El ex presidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa que investiga la trama de contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros, en donde habrían actuado intermediarios y empresas privadas. Al conocer la noticia, el dirigente peronista rompió el silencio desde que se fue de la Casa Rosada y aclaró que “no hay ningún acto de corrupción” y que es “todo falso”. “No soy corrupto”, advirtió.

Imagen de archivo del expresidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El juez federal Julián Ercolini, que recibió por sorteo la denuncia, le giró el caso a la fiscalía 6. Por estas horas, el titular a cargo, Ramiro González, -en reemplazo de su colega Carlos Rívolo, por estos días de licencia- impulsó la investigación y solicitó una serie de medidas de prueba: pidió información a la Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnica, y también a Nación Seguros.

El fiscal detalló que los imputados son el ex presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y Héctor Martínez Sosa, “sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”.

En diálogo con radio La Red, Fernández denunció que se trata de “una operación política porque me doy cuenta de dónde viene”, aunque evitó pronunciarse sobre quiénes podrían ser los responsables. “Tengo muchas ganas de aclarar esto porque no soy corrupto. Si algún funcionario hizo algo que no debía que responda, pero el caso de ANSES es un disparate”, resaltó.

“Inventan que yo estoy beneficiando a Martínez Sosa. Yo no me quedé una goma de borrar del Estado, les pido a todos que entren y miren mi declaración jurada, si cambió algo y si alguien se benefició. Esto no es un acto de corrupción, es todo falso”, insistió Fernández.

Además, aclaró que el DNU que firmó durante su mandato eliminó los intermediarios y que “ordena al Estado que sólo pueden asegurarse de forma directa con Nación Seguros”. “Osvaldo Giordano (ex titular de ANSES) es un hombre de bien pero está equivocado. No era una caja de la política”, agregó.