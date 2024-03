El Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo, es una fecha crucial para reflexionar sobre la importancia de este recurso fundamental para la vida en el planeta. Bajo el lema “Agua para la paz” que propuso la ONU para esta edición, se busca resaltar la necesidad de promover la cooperación y la resolución pacífica de conflictos relacionados con el agua en todo el mundo.

En este contexto, La Pampa emerge como un ejemplo de compromiso y valentía en la defensa de los derechos hídricos. En medio de desafíos y presiones, La Pampa alzó la voz para proteger sus recursos naturales y garantizar un acceso equitativo al agua para todos sus habitantes.

La lucha de la Provincia por los derechos hídricos es un testimonio de la importancia de la conciencia ambiental y la acción colectiva en la preservación de un bien tan preciado como el agua. A través de iniciativas locales y el compromiso de sus ciudadanos, La Pampa se convirtió en un referente en la búsqueda de soluciones sostenibles y justas para la gestión del agua.

En esta celebración del Día Mundial del Agua, resulta fundamental reconocer y apoyar la labor de aquellos que trabajan incansablemente por un futuro en el que el acceso al agua sea un derecho universal y protegido. El Gobierno provincial propone seguir construyendo un mundo en el que el agua sea sinónimo de paz, justicia y prosperidad para todos.

En contacto con la Agencia Provincial de Noticias el secretario de Recursos Hídricos provincial profundizó sobre la temática del agua en la Provincia. “Para nosotros es muy particular, no sólo porque seamos la Secretaría de Recursos Hídricos, sino que fundamentalmente para los pampeanos la temática hídrica toca una fibra muy particular. Sea por el tema de los ríos, el Atuel y Salado-Chadileuvú, y eventualmente la amenaza que tuvimos con Portezuelo sobre el Río Colorado, sino también en el sentido del agua como fuente de vida. También es un componente importante en todo lo que será la parte productiva y el desarrollo de las personas”, comentó.

Semana de actividades

El funcionario provincial se refirió a la serie de actividades que se realizarán desde el viernes para “resaltar la importancia del agua en relación a los temas que mencionaba anteriormente”.

“Para esto hemos implementado una serie de actividades que la empezamos el viernes 22 de marzo a las 9 en la Escuela Nº 5 de Toay. Primero vamos a tener el acto de inicio y posteriormente una serie de actividades interactivas que pensamos que son bastante interesantes, donde hemos organizado en conjunto con la Secretaría de Cultura y la Administración Provincial del Agua (APA). Con Cultura por ejemplo, organizamos una actividad relacionada con el logo de este año para la semana del agua, que valga la aclaración, es una semana mundial propuesta por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), y el lema este año es “El Agua para la Paz”, explicó.

“Bajo este lema, habrá una muestra de artesanías y de esculturas, que justamente muestran la interpretación de artistas pampeanos sobre la temática del agua conectada con la paz. Después con la APA tenemos una muestra itinerante del laboratorio para mostrar la importancia que tiene el hecho de disponer de agua en buena calidad, en términos de parámetros de que sea agua potable o agua para industria, pero fundamentalmente agua de buena calidad”, agregó.

Para finalizar con el calendario de actividades, remarcó que en el resto de la semana “tenemos un campeonato de fútbol para distintos equipos de empleados de la administración pública provincial, que se va aplicar en distintas localidades del interior, que se organizó en conjunto con la Subsecretaría de Deportes de la Provincia.

El lunes a las 18, tenemos una presentación de un libro que se llama “Discursos por el Atuel”, de docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, donde analizan los distintos discursos que hay sobre la temática del río Atuel, no solamente del lado pampeano, sino también del lado mendocino. Esto será en el Museo de Ciencias Naturales de Santa Rosa.

Posteriormente, hay una serie de actividades virtuales a través de las redes, donde invitamos a chicos y chicas de escuelas secundarias del interior de la Provincia, bajo el lema Agua para la Paz, nos manden producciones audiovisuales que quieran representar para subir a las redes, fundamentalmente al canal de la Secretaría”, agregó. “Remarcar la importancia del agua como fuente dadora de vida, sin agua no hay vida posible”, apuntó.

El agua en términos de la política

“Otro ingrediente para sumar a este punto relacionado con el lema Agua para la Paz, es que muchas veces hay conflicto por el agua, pero también la importancia en términos de la política que siempre ha mantenido La Pampa en sentido de propiciar la constitución del Comité de Cuencas, que son justamente los ámbitos de negociación y conversación para acordar manejos en conjunto de un elemento, en este caso el agua, que es crítico para el desarrollo de la vida; y cuando hablamos de la vida lo plantearía en términos amplios, no solamente desde el punto de vista de las sociedades humanas, sino también de lo que podemos definir como la vida no humana, el resto de las especies que nos acompañan en el planeta, que también son soporte de nuestro bienestar”, cerró el secretario.

F:Infopico