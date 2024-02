Victoria Villarruel sigue dilatando la convocatoria a la sesión para que el Senado trate el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación económica y reforma del Estado que impulsó el presidente Javier Milei.

El interbloque del Frente de Todos fue pedida para el jueves 15 de febrero pero aún está en suspenso, ya que el oficialismo está evaluando cuándo lo hará en base a consultas con los bloques y los senadores considerados “dialoguistas”. Por su parte, fuentes cercanas a la Presidenta de la Cámara alta aseguraron que “no está negando la sesión”.

gobierno y aliados analizan cuando enviar el dnu al senado

Informate más

Gobierno y aliados analizan cuándo enviar el DNU al Senado

En tanto, para no esperar la convocatoria de Victoria Villarruel, los senadores que se oponen al DNU podrían convocar a una sesión por su cuenta, pero para ellos deberían contar con quórum con 37 legisladores, cifra que ninguno de los bloques alcanza por sí solo. El interbloque del Frente de Todos, primera minoría en la Cámara alta, cuenta con 33 senadores divididos en dos bloques.

En ese sentido, la senadora María Inés Pilatti Vergara instó a los bloques opositores a tomar conciencia «sobre la importancia de dar quórum» para poder tratar un DNU que «afecta la vida de millones de argentinos».

«Si tuviéramos el número suficiente para tener quórum propio, si fuéramos 37 senadores dispuestos a abocarnos al tratamiento del DNU no necesitamos que la presidenta convoque a la sesión. No lo podemos hacer porque en nuestro bloque somos 33. Para ser 37 necesitamos el acompañamiento de esos legisladores que dicen que si se trata el DNU votan en contra pero no están dispuestos a dar quórum», dijo la Senadora en diálogo con C5N.