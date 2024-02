A través de un comunicado esta mañana Volkswagen confirmó lo que algunos medios de Brasil venían anticipando: una inversión de 9 mil millones de reales de 2026 a 2028, que se suman a los 7 mil millones destinados al período 2022/2026.

Inicialmente el nuevo aporte incluye el desarrollo y producción de “proyectos innovadores” con el foco puesto en las cuatro plantas que Volkswagen tiene en Brasil (Anchieta, Taubaté, San José dos Pinhais y San Carlos). En total la marca alemana lanzará 16 nuevos vehículos hasta 2028, entre los cuales habrá modelos híbridos, 100 % eléctricos y Total Flex.

Pero para arrancar serán cuatro nuevos vehículos. Por un lado dos modelos producidos en la planta de Anchieta, en San Bernardo do Campo, donde actualmente se producen Nivus, Virtus y Saveiro.

Se viene una nueva pick up compacta

Por su parte, la fábrica de San José dos Pinhais producirá una pick up “sin precedentes”. Todo indica que será el proyecto Tarok, que estuvo suspendido durante varios años. Volkswagen confirmó que la Amarok seguirá con su producción en la planta de Pacheco.

Con esta pick up Volkswagen se meterá en uno de los segmentos más competitivos de la región, donde en Brasil hay exponentes como Fiat Toro, Chevrolet Montana y más arriba Ford Maverick y la flamante RAM Rampage.

De la Tarok (no sabemos si efectivamente se llamará así) no se conocen demasiados detalles. En su momento se habló de que llevará el motor 1.4 turbo con 150 CV y 250 Nm de torque, pero tampoco estaría descartada una alternativa híbrida o, por qué no, diesel. Seguramente este año tendremos más información al respecto.

Siguiendo con el plan de inversiones, la planta de Taubaté fabricará un inédito modelo 100 % desarrollado en Brasil y ya varios medios aseguran que se tratará del nuevo Gol, que se convertirá en un SUV/crossover y se posicionará por debajo de Nivus y T-Cross como un modelo ‘entry level’.

Por último, en la planta de motores ubicada en San Carlos se fabricará un nuevo impulsor diseñado para vehículos híbridos “más innovador y eficiente”. Todo indica que será la versión electrificada del conocido 1.4 TSI que ya ofrecen varios modelos de la marca en Europa.

Nueva plataforma MQB Hybrid de Volkswagen

Junto con estas novedades Volkswagen confirmó en su comunicado la llegada de una nueva plataforma a Brasil, la MQB Hybrid, que como su nombre lo indica servirá para fabricar modelos electrificados y permite “mayor conectividad y ofrece aún más seguridad a través de la tecnología ADAS, sumado a mayor comodidad y espacio interior”.

También sabemos que será una arquitectura 100 % diseñada y concebida para la región de Sudamérica. Parte de la inversión será para ampliar la formación del equipo a cargo de este desarrollo buscando una producción más tecnológica y moderna.

Así se impulsará la llegada de vehículos electrificados a la región, luego de que en Brasil desembarcaran el año pasado dos modelos de la familia ID como son los ID.4 e ID.Buzz, exponentes que seguimos esperando en nuestro mercado.