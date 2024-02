Como consecuencia del bajo volumen de ventas de autos 0 km registrado en enero en todo el país, las listas de precios de febrero comienzan a llegar con importantes descuentos.

La que dio el puntapié inicial en términos de bonificaciones esta vez fue Volkswagen, que lanzó rebajas de entre $80.000 y $450.000, según el modelo. A continuación, la lista de descuentos que ofrece este mes en los concesionarios argentinos.

Nivus 170TSI MT MY24: precio público $23.867.823,77, bonificación $236.073,77, precio final $23.631.750,00

Nivus Comfortline 200TSI AT MY24: precio público $26.206.923,77, bonificación $236.073,77, precio final $25.970.850,00

T-Cross 170TSI MT MY23/24: precio público $24.370.323,77, bonificación $236.073,77, precio final $24.134.250,00

Taos Comfortline 250TSI AT MY23: precio público $38.442.304,82, bonificación $56.204,82, precio final $38.386.100,00

Taos Comfortline 250TSI AT MY24: precio público $38.442.304,82, bonificación $56.204,82, precio final $38.386.100,00

Taos Highline 250TSI AT MY23/24: precio público $42.940.885,70, bonificación $84.585,70, precio final $42.856.300,00

Taos Highline Bi Tono 250TSI AT MY23/24: precio público $43.289.688,82, bonificación $88.938,82, precio final $43.200.750,00

Amarok Trendline CD TDI MT 4X2 MY23/24: precio público $34.144.810,31, bonificación $449.160,31, precio final $33.695.650,00

Amarok Trendline CD TDI MT 4X4 MY23/24: precio público $37.454.301,17, bonificación $358.151,17, precio final $37.096.150,00

Amarok Comfortline CD TDI MT 4X2 MY23/24: precio público $37.288.165,24, bonificación $288.165,24, precio final $37.000.000,00

Amarok Comfortline CD TDI MT 4X4 MY23/24: precio público $44.051.911,09, bonificación $340.561,09, precio final $43.711.350,00

Amarok Comfortline CD TDI AT 4X2 MY23/24: precio público $40.811.437,08, bonificación $315.437,08, precio final $40.496.000,00

Amarok Comfortline CD V6 AT 4X4 MY24: precio público $49.090.037,76, bonificación $537.987,76, precio final $48.552.050,00

Amarok Highline CD TDI MT 4X2 MY23/24: precio público $42.815.935,66, bonificación $292.585,66, precio final $42.523.350,00

Amarok Highline CD TDI MT 4X4 MY23/24: precio público $50.676.683,00, bonificación $346.433,00, precio final $50.330.250,00

Amarok Highline CD TDI AT 4X2 MY23/24: precio público $47.793.432,78, bonificación $326.682,78, precio final $47.466.750,00

Amarok Highline CD TDI AT 4X4 MY23/24: precio público $55.115.391,44, bonificación $376.841,44, precio final $54.738.550,00

Amarok Highline CD V6 AT 4X4 MY23/24: precio público $60.422.812,65, bonificación $413.212,65, precio final $60.009.600,00

Amarok Extreme CD V6 AT 4X4 MY23/24: precio público $64.651.536,48, bonificación $441.086,48, precio final $64.210.450,00

Amarok Black Style CD V6 AT 4X4 MY23/24: precio público $64.967.067,93, bonificación $442.567,93, precio final $64.524.500,00

La venta de autos 0 km tuvo el peor enero de los últimos 20 años

En enero se patentaron 33.727 vehículos en los registros de todo el país, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). De esta manera, la venta de 0 km tuvo su peor arranque de año de los últimos veinte períodos. Hay que remontarse a 2004 para encontrar un enero con menos patentamientos (32.406).

Las ventas de enero representan una caída del 33 por ciento en relación con el mismo mes de 2023, cuando se patentaron 50.363 unidades. Si la comparación es con su antecesor mes, se observa una suba del 81,6%, ya que en diciembre pasado se patentaron 18.574 unidades.

Desde Acara le adjudicaron la baja a “diversas razones, que van desde la erosión en el poder adquisitivo de la gente, la incertidumbre de los precios, la falta de algunos modelos y también los cambios del impuesto al lujo que ha postergado la decisión de comprar hasta entender bien la oferta disponible y su alcance”.