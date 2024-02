El presidente del bloque de Diputados Hacemos Coalición Federal (HCF), Miguel Ángel Pichetto, aseguró este sábado que la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de la inflación -que hasta el momento acumula un 51% desde la asunción de Javier Milei y superó el 20% mensual de enero- es «imposible de recuperar» y remarcó que no existe «un mecanismo de reconstrucción» para los sectores más afectados. «Lo que no tiene reconstrucción por ahora es el sector que trabaja, los cinco millones de trabajadores, los jubilados que han hecho toda una vida de esfuerzo», apuntó.

En declaraciones radiales, el diputado nacional se mostró «preocupado» por el impacto económico y la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía. «Han sido afectados gravemente, tiene que haber una recomposición en los dos planos para atenuar el impacto social», señaló sobre las y los trabajadores. Y agregó: «Me parece positivo el equilibrio fiscal, es importante, pero también hay que prestarle atención a todos estos sectores sociales como la clase media, trabajadora, de cara al comienzo de clases».

Pichetto también se refirió al rol de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y se mostró crítico por la falta de mecanismos para resolver la situación de la clase media. «Su abordaje tiene que ver con los sectores más desprotegidos. Ha habido una atención a los más privilegiados pero hoy los jubilados están siendo impactados junto con los sectores populares. Lo que me parece que no tiene reconstrucción por ahora es el sector que trabaja y los jubilados», señaló.

En la entrevista con Radio Con Vos, el dirigente político habló de uno de los focos principales de las últimas semanas tras la caída de la Ley Bases en el Congreso: la posible fusión parlamentaria de los bloques del PRO y La Libertad Avanza. «Hay bloques bien definidos. La tarea es tratar de convivir y respetar los disensos. Podemos establecer un número interesante para sacar las leyes», marcó y deslizó que no existe la posibilidad de que la Unión Cívica Radical (UCR) y HCF formen parte de dicho acuerdo.

Por su parte, Pichetto también se mostró crítico con el presidente Javier Milei y volvió a marcar ciertas diferencias con sus formas y medidas en relación a la economía. «El Presidente puede plantear la agenda del cambio y hay un claro consenso de la gente. Es más fuerte cuando enfrenta espacios en lugar de individuos, no le suma», señaló en relación al poco diálogo con gobernadores, legisladores opositores y hasta de la polémica con Lali Espósito.

«Hay que tener un marco de encuentro, no de decalificación. Jugar a todo nada en una ley no. Tenés cuatro años, las instituciones funcionan. Puede haber alguna situación que puede aparecer… Pero de ahí a establecer que hay diputados que son lo peor de la Argentina -a quienes calificó de «traidores» a través de redes sociales y en diferentes entrevistas-, me parece que no. Sirve como una estrategia comunicacional, todo sirve por un tiempo…», le recomendó el ex senador.

Sobre el cierre, Pichetto marcó que espera que el Poder Ejecutivo envíe durante el segundo semestre del año diversos proyectos de ley para afrontar un nuevo presupuesto, la cuestión fiscal y volver a establecer un vínculo con las provincias, tras el choque con los Gobernadores. Sobre esto último, el plan ya se puso en marcha: el ministro del Interior, Guillermo Francos, viajó a Salta en las últimas horas donde verá a mandatario del Norte. «Creo que el diálogo es el camino para resolver los problemas de la Argentina», apuntó. Y sentenció que el Gobierno «va a tener» los acuerdos, porque muchos votaron a favor de la megaley en general.