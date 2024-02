Hernán Gaggioli (UCR), habló del «panorama incierto» que se vive en la localidad ante las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei de poner un freno total a la obra pública, teniendo en cuenta que tenía licitada la esperada obra de cloacas por el gobierno nacional anterior, pero sin ninguna certeza respecto a cómo continuarán. «Estamos en contacto permanente con Obras Publicas del gobierno provincial, pero ellos también están a la espera de qué sucederá con este tipo de obras, y su continuidad o no», indicó.

«Hasta donde sabemos, la obra de cloacas está en el paquete de las que figuran como obras empezadas y deberían tener continuidad, pero el cambio de gobierno fue hace muy poco, y todavía no tenemos ninguna certeza», dijo Gaggioli en el programa La Parte y el Todo de la Televisión Pública Pampeana.

Y añadió que «todas las intendencias estamos muy atentas a las decisiones que toman a nivel nacional, a los recortes en el envío de fondos, y queremos saber cómo se va a ir desarrollando todo. Alta Italia por lo pronto, siempre fue una localidad muy austera y ordenada. En lo particular desde que soy intendente hace un poco mas de cuatro años, recibí una municipalidad que estaba muy bien económicamente, con un personal acotado, con lo cual siendo ordenados uno llega bien a fin de mes. Pero el dinero que uno tiene previsto, y los proyectos a futuro, van a terminar quedando de lado si se empieza a recortar la llegada de fondos. Va a ser todo subsistencia», aseguró

Gaggioli destacó que en la localidad hay 20 viviendas en construcción, como parte del Plan Mi Casa, «que están garantizadas por el gobierno provincial. Ya estamos en el 70% de avance, y ya presentamos el pedido de desembolso de la última etapa».

Red terciaria.

A pesar de ser una localidad pequeña, Alta Italia tiene una gran red terciaria de caminos rurales por mantener. «Son muchos kilómetros por reparar, más de 370, y tenemos un parque automotor bastante adecuado para cubrirlo. Durante el año logramos dar una o dos vueltas de trabajo, en la totalidad de la red terciaria. Siempre le hemos puesto mucho énfasis a tener los caminos de la mejor calidad posible, porque es la herramienta de los productores para sacar su producción, y tenemos que estar a la altura de la circunstancia», explicó.

Y acotó que «en el último tiempo, por la sequía estuvimos un poco atrasados, porque cuando el suelo está demasiado seco, no se puede trabajar normalmente, pero las últimas lluvias nos permiten trabajar normalmente así que vamos a tratar de ponernos al día cuanto antes, porque tenemos muy cerca la cosecha de girasol en la zona, que va a generar un movimiento importante», anticipó.

Debate radical.

Gaggioli señaló que el radicalismo pampeano se encuentra debatiendo el rol que debe ocupar, teniendo en cuenta que el gobierno nacional está tomando medidas en contra de las provincias y los municipios y a favor de los grandes intereses. «Nosotros siempre tenemos la postura de que en las últimas elecciones nos tocó ser la tercera fuerza, y en esa sintonía uno sabe que había ajustar algunas cosas con relación al gobierno anterior, pero tampoco compartimos mucho de lo que quiere llevar adelante este gobierno», indicó.

«Estamos en una disyuntiva de estar atentos y ver qué medidas son a favor de nuestro pueblo, y cuáles no. Las que no sean para bien, las vamos a expresar, y nos vamos a posicionar en ese sentido. Eso es claro», dijo.

Debate y consenso.

Respecto a la falta de convocatoria a la bicameral que debe tratar el DNU, Gaggioli dijo que «es algo que está en debate y está claro que nos preocupa, porque el DNU de la manera que se planteó, no es lo correcto para un Estado soberano. Siempre fuimos partidarios, como planteó la UCR, que se analice punto por punto y sea todo debatido y sacado por consenso».

Sobre la posibilidad de que la oposición en la Legislatura pampeana use la falta de quórum para frenar las iniciativas del oficialismo, el intendente dijo que «no hable todavía con los diputados mi partido, porque estoy abocado al día a día del municipio. Pero considero que el radicalismo no va a hacer uso exagerado de eso, creo que si hay un dialogo y entendimiento de todas las fuerzas políticas, no se va a usar ese criterio. La mejor manera de gobernar es a través del dialogo, y el entendimiento. Yo soy un defensor de ese tipo de funcionamiento, y ojalá eso se logre a nivel provincial».

Situación social.

Sobre la situación social de la localidad, Gaggioli dijo que «el municipio en Alta Italia está muy presente al lado de la gente, y en total conocimiento de la realidad de cada una de las familias. Somos muy concientes de que la situación económica de cada uno, les hace muy difícil llegar a fin de mes. Con lo cual estamos atentos a las necesidades, y acompañamos en los casos en los que hace falta intervenir», aseguró el jefe comunal,

«El pueblo en sí es muy pujante, tenemos industrias, un campo muy activo que genera mano de obra. Y sumado a esto, tenemos obras del gobierno provincial como el Plan Mi Casa, la ruta provincial Falucho-Realicó, en la que hay mucha gente trabajando. Y se puede sumar la obra de cloacas que va a mitigar la problemática económica. Pero desde el municipio siempre vamos a estar presentes, en las necesidades que detectemos», enfatizó.

Inauguraron anfiteatro.

Esta semana, el intendente Gaggioli encabezó la inauguración del nuevo anfiteatro en el polideportivo municipal, una obra de vanguardia que promete convertirse en un epicentro para el desarrollo de actividades culturales en la localidad. El proyecto de renovación del polideportivo municipal contempla diferentes aspectos, entre ellos la construcción de este nuevo anfiteatro, que ha sido concebido con la visión de proporcionar un espacio funcional y moderno para la realización de diversas manifestaciones culturales.

En la primera etapa se logró la construcción del piso cementado y la estructura principal, en una segunda etapa está pensada la instalación de iluminación rgb sobre toda la estructura y en la tercera etapa la construcción de camarines.

Desde el municipio indicaron que la apertura de este anfiteatro no solo representa un avance arquitectónico para la comunidad, sino que también resalta la importancia de contar con espacios dedicados a la cultura y las artes.