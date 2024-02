La Justicia piquense investiga un importante robo que sufrió una adulta mayor en un domicilio céntrico de General Pico.

Fuentes oficiales ligadas a la investigación dijeron a LA ARENA que el hecho ocurrió durante la mañana del lunes en un domicilio del radio céntrico. Una persona ingresó a una vivienda en la que reside una mujer de poco más de 100 años, se dirigió hasta un lugar determinado de la casa y sustrajo una importante cantidad de dinero, para luego darse a la fuga.

La damnificada dio aviso a la Policía y personal de la Comisaría Primera, a cargo del comisario Agustín Martínez, en conjunto con el fiscal Juan Marcelo Cupayolo, de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad, comenzaron con la investigación del hecho.

Si bien la investigación es muy incipiente y las autoridades prefirieron no revelar mayores detalles del hecho, se supo que el intruso no violentó a la moradora de la vivienda a la que habría ingresado sin ejercer violencia sobre las aberturas. Aunque no se brindaron precisiones sobre el botín del robo, se supo que el faltante de dinero sería muy importante y que se trataría de una suma en pesos.