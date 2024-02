El Gobierno nacional criticó este miércoles el paro de trenes que el gremio de La Fraternidad

, que agrupa a los maquinistas, comenzó esta noche por un plazo de 24 horas, al considerar que «todavía estaba abierta» la discusión salarial en ese sector de transporte, y advirtió que «se están estudiando» qué medidas aplicar ante la protesta «para que existan consecuencias» por interrumpir un servicio en el que se movilizan un millón de personas.

«Se están evaluando las medidas pertinentes para que esto no quede sin consecuencias», expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada.

Adorni mencionó que las posibles medidas alcanzarían «a todos los responsables» de la huelga, una forma de protesta que, consideró, «no es en contra del Gobierno nacional, sino de la gente».

El vocero del presidente Javier Milei se refirió a la huelga ferroviaria como primer tema de su conferencia. «Hoy es un día particular: más de un millón de personas han sido afectadas en su forma de trasladarse a sus trabajos, consultas médicas y ocio por el paro de trenes que estamos viviendo».

Adorni afirmó que la medida de fuerza es liderada «por un grupo de personas que cuando no está en el poder, le complica la vida a la gente».

El portavoz presidencial opinó que, por el contrario, «el sindicalismo debería bregar por los intereses reales de los argentinos», y sostuvo que La Fraternidad, el gremio que lidera Omar Maturano, «de fraterno no tiene nada» porque dejó «a un millón de personas a pie», reiteró.

Adorni, en ese sentido, mencionó que «la discusión paritaria» entre el Estado, a cargo del servicio de trenes, y La Fraternidad «estaba abierta, por lo tanto no correspondía» que se dictase una medida de conciliación obligatoria, con el objetivo de convocar a las partes a una negociación, «ni el paro».

«Por eso aclaré que se están estudiando las medidas para que haya consecuencias en esta situación en particular», resaltó Adorni.

Y advirtió: «El Gobierno lleva 73 días de gestión, no 70 años. Y esta práctica habitual de obstruir la vida de los argentinos en virtud de perpetuarse en el poder, no va más».

En tanto, fuentes oficiales dijeron a Télam que para el Gobierno el paro fue protagonizado por «uno solo» de los sindicatos que agrupan a los trabajadores ferroviarios y que el resto, justamente, no se sumó a la medida de protesta.

La huelga por 24 horas que decidió el gremio de maquinistas de trenes afectó, sin embargo, a todo el servicio ferroviario, excepto los traslados de larga distancia a las ciudades de Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba.

La medida de fuerza fue tomada en reclamo de «una recomposición» salarial ante el alza de la inflación registrada en los últimos meses.

En contraposición a las declaraciones del vocero presidencial, La Fraternidad explicó en un comunicado que el Gobierno nacional «no convocó a las partes a la conciliación obligatoria».

«Ratificamos nuestras medidas tras una reunión en la que no recibimos ofertas ni fueron recibidos nuestros reclamos. No reclamamos ningún aumento salarial, solo una recomposición de lo que pedimos por el aumento inflacionario», dijo Maturano esta mañana en declaraciones a Radio de la Ciudad.

Javier Milei y Mauricio Macri se reunirán «en los próximo días»

Adorni informó que el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri «es probable» que se reúnan «en los próximos días», en medio de versiones acerca de la conformación de una coalición entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.

«Tenemos plena confianza en que la política de a poco va a ir entendiendo qué es lo que necesita la Argentina. Estamos cada vez más alineados con determinados sectores» políticos, indicó Adorni en la habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada, en la que dio cuenta además de la posibilidad de un inminente encuentro entre Milei y Macri.

El vocero recordó que el propio Jefe de Estado destacó el entendimiento que tiene con el histórico líder del PRO, pero evitó dar detalles sobre la fecha y el lugar en el que podría concretarse un conclave.

«El presidente Milei lo ha aclarado el en alguna entrevista, tiene una muy buena relación con Mauricio Macri, tienen comunicación y es probable que ese encuentro se realice en los próximos días. No lo tengo confirmado, obviamente cuando lo tenga confirmado brindaremos los detalles correspondientes», dijo Adorni.

Así como días atrás Milei destacó el trabajo del bloque del PRO durante el tratamiento de la ley «Bases», y en especial la labor del diputado Cristian Ritondo para mantener cohesionada a la bancada, esta mañana fuentes cercanas a la Presidencia dijeron que el dialogo es «constante» entre Milei y Macri.

«No hay ningún tipo de discusión» entre Caputo y Pettovello

El vocero negó que hayan existido «discusiones fuertes» entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la disposición de fondos para la asistencia social.

«No existió. Es falso. Con ambos ministros hablo a diario y no hay ningún tipo de discusión fuerte entre ellos», afirmó Adorni.

«La última reunión de Gabinete que tuvimos fue ayer (por el martes) y la ministra Pettovello no estuvo, así que de modo que eso no existió. Es falso y de hecho con ambos ministros hablo prácticamente a diario y puedo asegurar que no hay diferencias entre ellos», dijo, ante una consulta sobre si había discusiones con su par de Economía, Luis Caputo, como indica una publicación de Clarín.

Al respecto, el vocero presidencial explicó que en las reuniones de gabinete «efectivamente debatimos entre todos y tenemos libertad absoluta, que nos lo dijo el Presidente en la primera reunión de Gabinete, de cada uno poder expresar lo que se le antoje para hacer más eficientes cada una de las áreas de gobierno».

«Así que es probable que en este Gobierno las discusiones sean diarias y permanente pero jamás existió eso que usted me está relatando», completó Adorni, ante la consulta periodística.

Sobre la reestructuración del PAMI

Adorni dijo además que la reducción de cargos en el PAMI

obedece a una «limpieza del empleo militante, que es empleo político», y afirmó que «los argentinos no tienen por qué pagar eso con sus impuestos».

«En términos presupuestarios, el recorte representa un cuarto del presupuesto que se destina a los gastos de estructura», explicó Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

El portavoz gubernamental señaló que algunos de los cargos suprimidos fueron los responsables de aprobar «cuestiones delirantes» como el gasto de «140 millones de pesos destinados a maquillajes y vuvuzelas durante el (último) Mundial» de fútbol.

«Es la limpieza del empleo militante, es empleo político y que no tienen porque los argentinos pagar con sus impuestos», dijo.

En ese sentido, señaló que se decidió avanzar «con la eliminación del 30 por ciento de los cargos políticos», que se traduce en «una reducción del 75 por ciento de las secretarías y direcciones ejecutivas, un 33% de las gerencias y un 20 de las subgerencias».

«Es un cuarto de lo que se gastan en la estructura», agregó.

El martes, el PAMI informó que el objetivo es «recortar cargos políticos y utilizar de manera más eficiente los recursos con que cuenta el instituto».

Además explicaron que, entre la reducción, y mediante un proceso de relevamiento del personal que continúa activo, «se encontraron empleados y rangos jerárquicos vinculados a La Cámpora que no renunciaron con el cambio de gestión y, por lo tanto, fueron despedidos».

En otro pasaje de su conferencia, Adorni se refirió a la publicación del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien advirtió que

«sin Ley Bases», la Argentina «pierde más de US$ 80.000 millones» por exportaciones e inversiones en el sector hidrocarburífero

.

El vocero presidencial responsabilizó a la «irracionalidad de un sector de la política» por la pérdida de estos ingresos.

«Estos US$ 80.940 millones en concepto de exportaciones e inversiones equivale a dos préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) o a todo el saldo exportador de 2022», precisó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El vocero afirmó que se trata de «dinero de los argentinos que, al menos por ahora, se da por perdido por la irracionalidad de un sector de la política que hace que este tipo de cosas no pueda materializarse».

En ese marco, Adorni recordó que «seis de cada diez chicos» en Argentina «son pobres»

.

La subdirectora gerente del FMI se reúne con Caputo y Milei

La primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, se reunirá este miércoles en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo mientras que el jueves mantendrá un encuentro con el presidente, Javier Milei.

“La reunión se va a dar hoy con el ministro de Economía (Luis Caputo) y mañana la reunión será con el presidente de la Nación (Milei). No tenemos todavía los detalles precisos, pero, en principio, va a ser aquí en Casa Rosada”, manifestó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Adorni negó que la visita de la número 2 del FMI se vincule con la decisión de realizar una nueva devaluación, aunque señaló que no puede hacer “futurología”.

“No puedo decir qué va a pasar respecto al mercado. Nosotros apuntamos a un mercado de cambios cada vez más libre así que no puedo decir qué va a pasar dentro de una hora. No hago futurología con nada y menos con los mercados”, manifestó el portavoz.

La llegada de Gopinath al país había sido confirmada por el FMI

el martes a través de la red social X (antes Twitter), aunque hasta ahora no se habían precisado las fechas.

El organismo había informado que la funcionaria «viajará a Argentina esta semana para reunirse con funcionarios del Gobierno y otras personas a fin de conocer los difíciles retos económicos y sociales de Argentina, así como su enorme potencial».

Gopinath ya había mantenido una reunión el mes pasado con Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse en la cumbre del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza.

Aquel encuentro fue previo al diálogo que mantuvieron también allí, el presidente Javier Milei con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien en declaraciones públicas expresó que se observan “progresos en todos los frentes” de la economía argentina.

El FMI, tras esa serie de encuentros, aprobó a fines de enero el desembolso de US$ 4.700 millones, con los que Argentina podrá pagar los vencimientos de deuda que mantiene el organismo hasta abril inclusive.

El Gobierno también se comprometió ante el organismo en eliminar el déficit fiscal, algo que logró en enero cuando obtuvo un superávit de poco más de $ 5.000 millones, luego del pago de los intereses de la deuda.