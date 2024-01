El gremio docente rechazó el 10% inicial de incremento salarial. «Es insuficiente, teniendo en cuenta que llevamos casi un 60% de inflación y no se ve reflejado en nuestro salario», expresó la secretaria general, Rosana Gugliara.

El gremio docente UTELPa consideró «insuficiente» la oferta salarial del gobierno provincial y rechazó el 10% inicial de incremento; y pidió adelantar el nuevo encuentro, ofrecido para marzo, al 21 de febrero.

«Es importante que cada trabajador y trabajadora tenga una recomposición salarial acorde, aun entendiendo el contexto político y económico generado por las medidas nacionales», expresó la secretaria General de UTELPa, Rosana Gugliara, quien valoró el esfuerzo provincial y la paritaria como ámbito de discusión.

El ofrecimiento oficial fue de un 10% (a partir del 1° de enero sobre escalas de diciembre). Se aplicará un 15% sobre el haber mínimo garantizado ($42.000 para docentes con menos de 5 años de antigüedad). Además, el aumento incluye a jubilados/as y pensionados/as del ISS.

Otro de los puntos ofrecidos fue el de un 200% de aumento en la Ayuda Escolar respecto de 2023, por lo que por cada hijo o hija percibirán $90.000.

En concepto de material didáctico, el incremento será del 200 % sobre lo percibido en 2023, lo que ubicará la primera de las dos cuotas anuales en $130.632 ($31.000 son excepcionales por única vez).

Todos los conceptos antes mencionados, vinculados a salarios y adicionales de personal en actividad, serán abonados en la liquidación complementaria del mes de enero de 2024, específicamente el día 15 de febrero y no sufrirán descuentos del Banco de La Pampa. En tanto, los haberes jubilatorios con el aumento establecido serán liquidados el día 23 de febrero.

En base a la oferta salarial, Gugliara consideró que «es insuficiente, teniendo en cuenta que llevamos casi un 60% de inflación y no se ve reflejado en nuestro salario. No aprobamos esta oferta salarial, hay otros componentes que son importantes, que tienen que ver con el aumento de ayuda escolar, con un incremento en el material didáctico y la propuesta que se pague con la Complementaria, pero no es posible que acordemos con este 10% puesto que el salario está licuado y en este contexto, y con una inflación creciente, cada vez somos más pobres», agregó la gremialista.

Recordó que no hubo incrementos salariales y que este miércoles se depositaron los salarios con el mismo monto que el mes pasado.

«Con la inflación y la tremenda devaluación, claramente no alcanza. Es imperioso que la gente tenga dinero en el bolsillo lo antes posible, nos vamos a volver a sentar en febrero para discutir en este ámbito, que ponemos en valor, con la necesidad de recomponer nuestro salario porque sinceramente es muy preocupante la situación del sector respecto de la pérdida del poder adquisitivo», resaltó la dirigente de UTELPa.

Gugliara hizo hincapié además en el contexto nacional, «con la grave crisis económica pero sobre todo el brutal ajuste que sufre la clase trabajadora por las medidas económicas del Gobierno nacional, que también replica en las provincias con una merma considerable de la Coparticipación, y esto replica en todos los sectores», concluyó Rosana Gugliara, quien aseveró que el inicio de clases no está garantizado en este contexto, «sobre todo con la lucha que CTERA viene llevando a cabo con la Paritaria Nacional, no hay certeza de que se habrá la paritaria nacional docente, peligra el Fondo de Incentivo Docente y el ítem de Conectividad, que es dinero que llega a cada bolsillo de los y las docentes, así como el Fondo Compensador de las Provincias, que lo necesitan para pagar salarios. Hoy por hoy es incierto el inicio del ciclo lectivo».