El gremio docente UTELPa se reunió hoy en forma virtual con el diputado nacional Martín Maquieyra (PRO) pero hasta el momento no pudo organizar un encuentro con Marcela Coli, legisladora por la UCR y docente, en el marco del debate que se lleva adelante en el Congreso por la “ley ómnibus” que presentó el gobierno de Javier Milei.

“Coli no nos dio ninguna entrevista hasta ahora, no respondió el mail que le enviamos y en una charla telefónica aludió que no se encontraba en la provincia”, destacaron desde el gremio docente ante la consulta de LA ARENA.

Contrariamente, Maquieyra se reunió por Zoom con UTELPa para “debatir y expresar los puntos que más nos preocupan del DNU y la ‘ley ómnibus’, así como también el rechazo al mismo y las necesidades del sector docente, tanto activo como pasivo”, informó el sindicato.

La apertura de la reunión estuvo a cargo de Rosana Gugliara, secretaria general del gremio, quien “expresó los puntos más urgentes que nos ocupan y la necesidad de que los representantes de cada uno de los bloques puedan conocer. El diputado por su parte accedió a contestar las distintas preguntas de las y los docentes generándose un importante intercambio”.

Los temas centrales fueron el Fondo de Garantías de sustentabilidad de Anses y jubilaciones docentes, educación como servicio esencial y su impacto en la pérdida de derechos, salud y acceso a los tratamientos y remedios como así también protección de la obra social, salario, inflación, con un fuerte impacto negativo en el sector.

De acuerdo a la información del gremio, “el encuentro se cerró con el compromiso de revisar lo que nuestro sector reclama y también quedamos en el envío del documento elaborado por Ctera en rechazo a estas medidas”.