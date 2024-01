Una mujer que iba conduciendo un automóvil por la ruta nacional Nº 188 chocó contra un vacuno, se despistó y terminó en una de las banquinas. El animal murió en el acto. El vehículo se prendió fuego y la conductora logró salir por sus propios medios.

Una mujer sufrió lesiones al impactar contra una vaca que estaba sobre la cinta asfáltica de la ruta nacional Nº 188, entre las localidades de Realicó y Maisonnave. El accidente ocurrió ayer sábado alrededor de las 22hs. Por causa del incidente, el auto se prendió fuego de manera completa, aunque la conductora pudo salir del interior del habitáculo antes de que esto sucediera.

La protagonista del episodio, oriunda de Realicó, circulaba a bordo de una Renault Duster. Después del siniestro, acudieron al lugar el servicio de emergencias médicas y dos dotaciones de bomberos para apagar las llamas, con cierta celeridad debido a que el vehículo contaba con equipo de GNC.

Los profesionales de la salud atendieron a la mujer en la ruta y luego la trasladaron hacia el hospital realiquense, ya que la accidentada indicó que sentía un fuerte dolor en una de sus muñecas. “En un segundo ocurrió todo. Se cruzó un animal y no puede evitar el choque. No vi más nada, todo empezó a dar vueltas y terminé entre los pastos. Cuando me quise bajar la puerta estaba trabada, no la podía abrir, creo que la virgencita me ayudó, en un momento se abrió y bajé, al segundo se inició el fuego y corrí hacia la ruta», relató la damnificada.

La policía está investigando para ubicar al propietario del animal que se cruzó en la ruta. El automóvil fue consumido casi por completo por el fuego y quedó con la parte delantera muy dañada a causa del impacto.