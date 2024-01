La trayectoria política de Rubén Marín no estuvo exenta de cuestionamientos. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con el acuerdo firmado con Mendoza, al que desde este diario se denominó «un río por un caño».

La historia remite a un convenio que se firmó en la década de los noventa, cuando Marín era gobernador y la provincia mendocina estaba gestionada por Rodolfo Gabrielli. En aquel momento, ríos de tinta y miles de horas fueron dedicados a evaluar, discutir y estudiar aquel controvertido acuerdo político alcanzado entre los gobernadores.

El ex mandatario cuyano recordó años atrás el convenio que firmaron por Los Nihuiles y que LA ARENA bautizó como «un río por un caño», debido a que como canje se construyó un acueducto, que va desde San Rafael hasta Santa Isabel, para abastecer de agua al noroeste pampeano.

«La condición que nos puso la Nación para transferir Los Nihuiles a Mendoza era alcanzar un acuerdo con La Pampa», dijo en su momento Gabrielli y explicó que se alcanzó una «solución política» al lograr un entendimiento. De esa manera, se firmó un acuerdo «por el cual La Pampa no se oponía al traspaso de Los Nihuiles a nuestra provincia; y Mendoza, a cambio de esto, se obligaba a construir este acueducto de Punta de Agua en San Rafael a Santa Isabel en La Pampa. Acueducto que fue financiado por la Nación».

El acuerdo fue firmado el 7 de febrero de 1992 por los gobernadores y ratificado poco después por ambas legislaturas. El pacto fue financiado con recursos nacionales e inaugurado en 1995, dos años después de lo dispuesto en el convenio. Desde entonces abastece de agua potable a poblaciones del oeste pampeano. El agua se toma de un manantial pluvial y de deshielo ubicado en Cerro Nevado, donde hay una pileta potabilizadora. El caño tiene una longitud de 190 kilómetros, de los cuales solo 62 están en suelo pampeano, y además de las zonas urbanas, abastece a 54 puestos del oeste pampeano y a la Escuela 260 de Chos Malal.

Tras el acuerdo, los Nihuiles fueron traspasados a Mendoza y construyeron Nihuil IV. «Cumplimos con la construcción del caño de agua para llevar ese recurso a Santa Isabel, cosa que inauguramos con Marín en diciembre de 1995», indicó Gabrielli.

«Le sacamos agua».

En el año 2017, desde este diario se le recordó a Marín el intercambio que hubo durante su gobierno. «No sé cuál es el caño; los únicos que le sacamos agua a los mendocinos fuimos nosotros», respondió con contundencia.

A su vez, defendió la medida y remarcó que «decir esto del caño es menoscabar a los habitantes de Santa Isabel y de Algarrobo del Aguila, es como decir que son de segunda y no tener en cuenta su necesidad de tener agua y dejar de tomar tierra. No cedimos nada, se firmó el convenio y antes de hacerlo nos comunicamos telefónicamente con integrantes de la Comisión de Ríos para preguntar qué poníamos en el convenio. No cambiamos nada e insisto: los únicos que le sacamos agua a los mendocinos, fuimos nosotros».