Domingo Contessi, uno de los empresarios más tradicionales de la industria de la pesca en Mar del Plata, de ideas liberales, se sumó a las quejas del sector por la apertura a extranjeros de la cuota de extracción que incluye la ley ómnibus.

El proyecto de ley ómnibus presentado por el presidente libertario Javier Milei incluye una serie de modificaciones al Régimen Federal de Pesca que están generando el repudio de la industria naval argentina, uno de los sectores más importantes del país en términos de exportaciones, inversiones y empleo, y en el que la ciudad bonaerense de Mar del Plata se encuentra dentro de las zonas más afectadas.

El presidente del astillero naval, e hijo del fundador de “Federico Contessi y Cia.”, Domingo Contessi, expresó su profundo malestar con los artículos 242 a 253 del proyecto de ley, que plantean la licitación internacional de las cuotas de captura de los recursos pesqueros, tomando como único criterio la mejor oferta económica.

Contessi calificó esta propuesta como “nefasta” y “sin sentido”, y advirtió que pondría en riesgo las inversiones realizadas, los puestos de trabajo generados y los ingresos del país en el corto plazo. Además, criticó la falta de autoridades designadas en la cartera de pesca, lo que dificulta el diálogo y el consenso con el sector.

“El capítulo dedicado a la modificación de la Ley de Pesca, art. 242 a 253 del proyecto de Ley ómnibus es simplemente nefasto. Posiblemente esta Ley o al menos estos apartados no van a salir aprobados, pero el impacto negativo que generan en la Industria Naval es inmediato. ¿Quién va a invertir en la construcción de un nuevo buque si no sabe si podrá luego acceder a una cuota de captura? Preferible guardarse el dinero para una eventual licitación y seguir pescando con un buque viejo y obsoleto, total construir uno nuevo no será merituado”, dijo.

“Es una verdadera lástima porque se manchan otras iniciativas incluidas en el mismo proyecto de ley que seguramente son muy positivas, por intentar legislar en un tema donde evidentemente hay mucho desconocimiento. La cuestión es de tanta gravedad que alinea a todas las Cámaras y sindicatos del sector, pero lamentablemente ni siquiera pueden plantear la queja al titular de la cartera de Pesca, porque el octavo complejo exportador del país todavía no tiene autoridades designadas”, sostuvo.

Según Contessi, la licitación internacional de las cuotas de captura solo tendría alguna lógica para una industria pesquera no desarrollada y sin historia, pero no para recursos que se vienen explotando desde los inicios de la pesca industrial, como la merluza hubbsi, cuyas cuotas vencen en el 2024.

Para ilustrar su argumento, Contessi puso el ejemplo hipotético de una empresa argentina con 70 años de historia que tiene asignada una cuota de merluza de 6.000 toneladas, la cual captura con 8 buques fresqueros y que por ello tiene 900 empleados (150 embarcados y 750 en plantas en tierra), y que en sus plantas elabora productos con alto valor agregado. Según Contessi, esta empresa podría perder su cuota frente a una oferta de una empresa extranjera que ofrezca más dinero al Estado, pero que no tenga ningún compromiso con el desarrollo del país, el empleo, el procesamiento o el origen de los buques.

Paradójicamente, Contessi se mostró a favor de la libre competencia y la desregulación económica, pero dentro de un marco de respeto a la historia, la inversión y el trabajo de la industria naval argentina, que ha contribuido al crecimiento y al prestigio del país en el ámbito pesquero internacional.

En diálogo con el programa de radio “Pasaron Cosas”, conducido por Alejandro Bercovich, el empresario de Mar del Plata se mostró cercano a las ideas de Javier Milei, pero no en el área que afecta a su sector, al calificar de “error” lo expresado en el proyecto conocido como Ley Ómnibus.