Donald Trump buscará asegurarse el martes en las primarias en New Hampshire la nominación republicana a las elecciones presidenciales de Estados Unidos luego de que quedase solo una contrincante, debido a la retirada del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

A menos de que sufra una derrota en este estado del noreste, o que su única rival Nikki Haley consiga un reñido segundo puesto, el calendario para la nominación de Trump como rival del presidente Joe Biden en noviembre podría acelerarse.

El expresidente obtuvo una clara victoria ante DeSantis en Iowa la semana pasada, con Haley en tercer lugar, y queda en una muy buena posición de cara a las elecciones del martes, ya que hasta ahora ningún candidato ha fallado en obtener la corona republicana tras conquistar las primarias de los primeros dos estados.

Indicador nacional

New Hampshire asigna solo 22 de los 2.429 delegados que participarán de la nominación en la convención republicana en Milwaukee en julio, pero es un indicador más confiable del éxito electoral a nivel nacional que los estados más conservadores, y se considera que marca la pauta para próximas primarias.

Esto hace de New Hampshire un todo o nada para Haley, quien fuera embajadora ante la ONU en el gobierno de Trump, y que va por detrás de su antiguo jefe en las encuestas en el que se considera su estado más fuerte.

Trump, de 77 años, ha redoblado sus ataques contra Haley la última semana, calificándola de «no suficientemente inteligente» y de no ganarse el respeto de los votantes.

El expresidente dio un discurso en su sede de campaña de Rochester, en New Hampshire, en el que dijo que ya no utilizaría epítetos como «DeSanctimonious» (un juego de palabras con el término «mojigato», en inglés) para referirse a DeSantis.

«Me gustaría agradecer a Ron DeSantis, es una persona fantástica (…) han hecho una campaña realmente buena. No es fácil, creen que es fácil hacer estas cosas, pero no es fácil. Como ya saben ha dejado la campaña y me va a apoyar. Estoy muy agradecido», dijo Trump, en un video compartido en Truth Social, su red social, informó la agencia de noticias Europa Press.