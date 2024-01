En Salud Pública advierten que la población debe continuar vacunándose. Hay crecimiento de casos en España y Estados Unidos. Destacan la disponibilidad de vacunas en los centros de salud y postas.

«No esperemos un nuevo brote, hay que continuar con los esquemas de vacunación», advirtió María Elena Brilz, jefa del Vacunatorio Amigable del Centro Sanitario, de Santa Rosa.

La sanitarista pidió a la sociedad «continuar con los esquemas de vacunación» para covid-19 y así prevenir la enfermedad. «Pedimos que se acerquen al vacunatorio y allí vemos qué dosis le falta, porque debemos seguir colocando esa vacuna. No hemos dejado de vacunar», enfatizó en declaraciones a Radio Nacional.

«En La Pampa nunca nos faltan vacunas. Y es importante destacar que en esto no debe haber recorte, porque estamos hablando de salud y debemos seguir teniendo estas vacunas para prevenir todo tipo de enfermedad», completó.

«Nos ha tocado una enfermedad de COVID con una pandemia tremenda sin esperarla, nadie espera eso. Gracias a Dios tenemos una vacuna, nunca se deja de colocar una vacuna. Esa enfermedad se nos instaló en todo el mundo y va a continuar como cualquier otra enfermedad y no hemos dejado de vacunar. Eso es importante aclarar y decir», señaló.

«Debemos seguir colocando esa vacuna. No hablo de muchos casos porque no lo sé, pero sí algunos casos vamos a seguir teniendo. Por eso es tan importante continuar con la vacuna. No hemos dejado de colocar y estamos viendo que la gente se nos está volcando un poquito más en los vacunatorios», remarcó.

Brilz mencionó que por ejemplo en Estados Unidos o en España aumentaron la cantidad de casos y se volvió a decretar el uso obligatorio del barbijo. «Uno viaja, uno sale de nuestro país y vuelve, entonces hay que vacunarse», alertó.

«Estamos colocando vacunas, todos los vacunatorios tenemos vacunas como para reforzar y hacerlo antes de salir del país también. Hoy día tenemos un esquema que es una vacuna por año o cada seis meses, eso se lo decimos a la gente cuando viene a vacunarse, así que los esperamos todo el día. Esto es continuo, hay que seguir vacunándose«, completó.