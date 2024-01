El 64º Festival Nacional de Folklore de Cosquín cerró el domingo su edición 2024 con la presentación estelar de Abel Pintos y la premiación a los nuevos artistas.

Laura Gómez Weizz y El Entrevero representaron a La Pampa y se llevaron importantes reconocimientos. “Soy artista Destacada de Espectáculos Callejeros 2024. Anoche (por el domingo) subí al escenario Atahualpa Yupanqui en la plaza Próspero Molina a recibir el poncho coscoíno y la placa”, detalló Laura en entrevista con LA ARENA, pocas horas después de la premiación.

Esta distinción, significa que el próximo año la cantante santarroseña podrá presentarse junto a su banda en el escenario mayor del festival. Laura estuvo acompañada por sus músicos: Gonzalo Ortiz, de Villa Mirasol, Axel Vázquez de Santa Rosa, Marcelo Luna de Colonia Barón y Patricio Scheffer de Victorica.

“Cuando el locutor anunció las primeras menciones, yo me quedé al costado del escenario esperando el resultado con mi familia, todos de la mano y el locutor dice que este año era una voz femenina la que era ganadora y el hombre dijo que era de la provincia de La Pampa; ahí sinceramente se me apagó la tele. Subí al escenario con mis compañeros, me dieron el poncho, hasta mi papá terminó arriba del escenario, algo que no se puede hacer pero surgió así”, expresó todavía emocionada.

REGALO.

“Esto se viene laburando desde hace mucho tiempo entre todos, vinieron hasta las hermanas de mi papá a acompañarme, así que es un regalo hermoso, vino mucha gente, mi teléfono está explotado. Esto es un premio que yo se lo dedico a mi provincia, que es lo que más amo, lo que me representa, a mi familia. No tengo palabras”, dijo.

Con la voz gastada de tantas emociones y noches de folklore encima, Laura cuenta cómo poco a poco va entendiendo lo que pasó. “Hoy (por el lunes) cuando me desperté, me senté en la cama, puse los pies en el piso y me di cuenta que realmente está pasando, sucedió. Era necesario, después de tantos años de laburo, después de tantos años de espera, justo este febrero se cumplen 9 años de que arranqué a cantar en Victorica, es una locura. Quien está al tanto, sabe cuánto la luchamos y yo creo que este es el sueño de cualquier cantor de folclore y hoy es un hermoso regalo de la vida, de la música, de mis amigos que ponen su melodía para que esto funcione, de las horas de ensayo, de las inversiones”, resumió.