La Cámara de la Construcción pidió al Gobierno de La Pampa postergar las licitaciones de obras nacionales, como la Terminal de Santa Rosa, y desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) se mostraron preocupados porque “sin licitaciones no hay trabajo”. La luz de esperanza serán las obras provinciales, como las 900 viviendas que anunció el gobernador Sergio Ziliotto, pero por la incertidumbre por el contexto económico del país “no hay precios y llegan pocos insumos desde el exterior”.

En la edición de ayer de LA ARENA, se publicó que la Cámara de la Construcción le pidió al Ejecutivo provincial un plazo de tres meses para readecuar las ofertas ante el contexto de incertidumbre e inestabilidad. Desde la entidad argumentaron que en este escenario las firmas no tienen la posibilidad de “hacer ningún tipo de análisis de riesgo dado el cambio de las reglas de comercialización y contratación con proveedores”.

Calificaron como “extraordinaria” la situación de diciembre, debido a que en este mes el costo de los insumos se tornó “altamente volátil”, a lo que se debe sumar la “alta tasa de inflación”. A modo de ejemplo, indicaron que el hierro de construcción varió su costo histórico de entre 0,80 y 1 dólar hasta llegar a los 4,30 dólares.

Desde la Cámara plantearon que “el escenario actual no nos permite hacer una oferta económica de una licitación de tal importancia como la construcción del nuevo edificio de la ‘Terminal de Ómnibus’ de Santa Rosa. En esa línea, afirmaron que las condiciones vigentes “no nos permiten poder hacer una oferta económica en dicha licitación que sea racional y no ponga en juego la situación económica de nuestras empresas y, a su vez, poder cumplir con las condiciones previstas en los pliegos licitatorios”.

Obreros.

Pero si las obras se frenan y las licitaciones se postergan por tiempo indeterminado, indudablemente los mayores afectados serán los trabajadores del sector y aquellos comercios locales vinculados a la venta de materiales. Es por ello que este diario se comunicó con el secretario general de la Uocra en La Pampa para conocer su opinión.

En ese marco, Robledo aseguró estar “al tanto” de la decisión de la Cámara de la Construcción porque “cuando tratamos el Presupuesto provincial de obras públicas, se había manifestado la imposibilidad de conseguir insumos de la construcción y que la variable de precios es muy dispar”. En ese marco, el dirigente señaló que “no hay seguridad de entrega de materiales y no hay un precio estable para presupuestar la obra”.

“Es razonable porque si no hay precios es difícil abrir una licitación cuando los insumos son importados, como por ejemplo en la Terminal”, agregó el dirigente gremial y aseguró que la esperanza está en las obras que pertenecen al Gobierno provincial “que están en marcha”. También aclaró: “no tenemos problemas por el frenado de obras” como en otras provincias.

Robledo celebró las palabras del gobernador Sergio Ziliotto al asegurar “que las obras van a seguir como determinó en el Presupuesto. Esperamos que las políticas nacionales no afecten la coparticipación y que sigamos teniendo trabajo para el sector”.

Incertidumbre.

“Con esta devaluación y la disparada de precios si las obras que están en funcionamiento van a tener la continuidad de obra, no lo sabemos…”, lamentó el secretario general y pidió que “no se retrasen los certificados y que el nivel de certificación sea normal. Esperamos que no se recorte el personal y que con la ayuda del Gobierno y la empresa adjudicataria no haya despidos”.

“Pero si las obras se terminan y no hay licitaciones, no hay trabajo”, apuntó el sindicalista y agregó: “Esperamos que las empresas tengan precio de proveedores y que dentro de poco tiempo la economía se estabilice y se pueda hacer proyección”. En la actualidad, los mayores problemas se encuentran en la importación de insumos de electricidad y de acero inoxidable.

“Estamos preocupados con la economía porque no se pueden evaluar costos y seguir con las obras. Tenemos el compromiso de la Provincia de continuar con las obras e intervenir en aquellas nacionales, pero por más que el dinero esté, si no hay precios, no se pueden licitar”, completó Robledo.