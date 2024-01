La pareja de Aníbal Lotocki, María José Favarón, lo visitó en el penal de Ezeiza en la víspera de Año Nuevo. La mujer acudió al lugar junto a los hijos del médico cirujano, quien permanece detenido acusado por homicidio simple por la muerte del empresario Cristian Zárate.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Favarón reafirmó su apoyo a Lotocki: «Vengo los días que me permiten. Si me dieran más, vendría más. Mi vida es al lado de Lotocki. Por mi cabeza pasan muchas cosas. Estoy acompañada y con la persona que elijo. No me imaginaba esto. No le suelto la mano a Lotocki, sigo pensando lo mismo. No cambió nada que él esté acá adentro, sigo firme con mis convicciones. Sé quién es él. Lo amo y es mi amor».

También aseguró que no estuvo permitido ingresar al penal por visitas el 24 de diciembre y el 31, por lo que no pudo observar al cirujano. «Dijeron que no vine el 24 y no vine porque no es el día de visita, al igual que el 31. El día de visita es el anterior. Por las fiestas alargaron los horarios, por suerte así podemos estar más tiempo con él. Es una fecha muy especial pero acá estoy. Es el amor en mi vida. Creo que él no me suelta la mano», afirmó.

Por otro lado, expuso de qué forma se mantiene económicamente: «No tengo ningún bien. El bien más preciado que tengo es él, con su compañía y el apoyo. Alquilo equipos de él a otros médicos».

En tanto, Favarón marcó su deseo de que Lotocki recupere la libertad y cargó contra una presión mediática: «Ojalá que quede en libertad. Por lo pronto seguiré viniendo. Está detenido injustamente, lo hablé con muchos abogados y nadie puede entender por qué está acá adentro. Es muy raro todo. La presión mediática tiene que ver. La gente que piensa que Lotocki es culpable es un pensamiento de ellos, no discuto más con la gente».

Por último, se refirió al acompañamiento de los hijos del médico en la visita al penal. «Ahora que están de vacaciones, vienen conmigo. Los chicos vienen una vez por semana, lo extrañan. Son una buena compañía los fines de semana y me encanta traerlos porque él los disfruta mucho», manifestó.