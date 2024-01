La dura negociación de Boca y Milan por la llegada de Luka Romero

Pero dicha propuesta no convence a la directiva de los de La Boca ya que no aceptan dichas condiciones debido a que de esta forma solo sería para “usarlo como vidriera” por muy poco tiempo y no tener ninguna retribución económica a favor.

El equipo que ahora tiene como presidente a Juan Román Riquelme pretende que el préstamo sea por lo menos un año o 18 meses, sin repesca y con una opción de compra, a un número elevado. Pese a que las negociaciones están lejos de lo pretendido por ambos clubes, el conjunto de Italia no está cerrado a llegar a un acuerdo.