El fiscal adjunto de Eduardo Castex, Luis Peralta Hurtado, confirmó que se inicio una causa judicial para determinar una denuncia de abuso policial donde estaría involucrado un policía castense. Hay versiones contrapuestas entre el funcionario judicial y el jefe de la comisaría departamental de Eduardo Castex, Daniel Pérez, porque mientras el funcionario judicial indicó que el acusado momentáneamente “ha sido separado”, la autoridad policial aseguró que el agente actualmente “está en actividad, pero no en Eduardo Castex”.

El fiscal Peralta Hurtado confirmó que “está en investigación” una denuncia por violencia policial, donde “se tomaron medidas urgentes” y “se hizo atender al detenido y está (todo) en proceso de investigación”. La acusación contra el agente policial habría sido impulsada por un joven que fue detenido después de balear la vivienda de una mujer que comercializa viandas, y se negó a venderle productos alimenticios y bebidas alcoholicas porque ya había finalizó su jornada laboral. El acusado inicialmente realizó un disparo “al aire” y el siguiente impactó en la puerta del inmueble “donde se resguardo” la denunciante.

El fiscal Peralta Hurtado indicó que el denunciante “tenía algunas lesiones”, pero se excusó de brindar mayores detalles porque “tengo los informes del Hospital, pero aún no tengo el informe del forense y no me puedo adelantar” a brindar mayores detalles.

-Peralta Hurtado, ¿el policía continua en funciones o momentáneamente fue apartado mientras se desarrolle la investigación judicial?

-Esa información la debería solicitar en la Unidad Regional I porque ahí deciden donde prestan servicio los policías o si lo hacen o no; pero tengo entendido que ha sido separado, pero eso queda a cargo de la UR I.

-Algunas versiones aseguran que observaron al joven en una silla de rueda, ¿sufrió lesiones de gravedad?

-Hasta donde tengo entendido no está imposibilidad de caminar, a veces cuando los pacientes concurren a una atención medica les suministran una silla de rueda, pero no tiene comprometidas las extremidades inferiores ni superiores.

-¿La denuncia involucra a uno solo o más policías?

-No, uno solo.

-¿Usted lleva adelante esta investigación y también donde esta imputado el denunciante del abuso policial?

-Si, las dos causas llevó adelante.

“Hay una investigación».

El jefe de la comisaría departamental de Eduardo Castex, Daniel Pérez, confirmó que se inició una investigación contra un policía, pero aseguró que el acusado “está en actividad, pero no en Eduardo Castex”. “En ese procedimiento (donde se detuvo a un joven que baleó una vivienda) no hubo ningún policía denunciado. Ese policía que tiene una investigación judicial no lo demoró, estuvo con ese detenido después y por eso hay una investigación”, expresó brevemente. “Hay una investigación que se inicio el policía está en actividad pero no en Castex”, confirmó.

Arresto domiciliario.

El joven que baleó –el domingo a la tarde- la puerta de la casa de una mujer que comercializa viandas, continuará detenido porque le dictaron la prisión preventiva, con el beneficio de arresto domiciliario. “Continuará detenido en su casa con monitoreo”, explicaron fuentes consultadas.

Este joven fue quien denunció a un policía local por abuso policial, después de quedar imputado en dos causas judiciales: baleó una vivienda y le secuestraron casi 900 semillas y 10 plantas –de entre 0.90 y 1.90 metros- de cannabis sativa. El fiscal adjunto de Eduardo Castex, Luis Peralta Hurtado, dispuso la prisión preventiva del joven, que según fuentes policiales tendría antecedentes “hechos violentos contra la propiedad y las personas”.

El acusado fue demorado en la vía pública, y convocaron al personal de la Agencia de Investigación Científica para realizar las diligencias en el domicilio de la denunciante y el denunciado. En la vivienda, ubicada sobre la calle Alberdi, lograron secuestrar el arma de fuego que utilizó, pero además paralelamente se inició una causa judicial por Infracción a la Ley 23737, con intervención del Juzgado Federal de Santa Rosa porque detectaron las semillas y plantas de cannabis sativa.

Fuente L aARENA