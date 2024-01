Según usuarios, hay pérdidas que van de los pocos miles de dólares hasta los USD 60.000. “El lunes a las 6 de la mañana me llega un mail de Payoneer diciendo que mi transferencia estaba en camino. Asustado salí corriendo a la PC y cuando abro mi cuenta veo que era verdad, había una transferencia a otra cuenta, inmediatamente cambio la contraseña, pero no me dejaban de llegar SMS de códigos de confirmación”, relató un artista e ilustrador que vende sus trabajos a través de plataformas de freelancing.

“Se seguían haciendo transferencias así que retiré como pude algunos fondos mientras llamaba a Payoneer. Me desactivaron la cuenta por las dudas (tarde porque ya no había nada para sacar) y bueno, me dieron la respuesta que le dieron a todos. Que había que cambiar el e-mail de la cuenta y esperar a que el área de tecnología diera respuestas sobre el caso”, agregó.