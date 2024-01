El rector de la UNLPam, Oscar Alpa, dijo que no habrá recortes hacia el interior de la organización y manifestó su esperanza en la respuesta de la dirigencia del radicalismo.

«El sistema universitario siempre reaccionó contra los ajustes», advirtió el rector de la Universidad Nacional de La Pampa Oscar Alpa, al analizar el contexto socioeconómico y político. Los recortes del gobierno nacional y las medidas que piensa implementar a través del DNU y la Ley Ómnibus tienen a la UNLPam sumida en un clima de «precaución e incertidumbre», describió el exsecretario de Políticas Universitarias.

Alpa mencionó que en la gestión actual «desapareció» la Subsecretaría que él mismo ocupaba en la administración anterior. A cambio, hay un organismo a cargo del «asesor» Alejandro Alvarez, a su vez dependiente del área de Educación, que ya no es Ministerio sino Secretaría y que está en manos de Carlos Torrendell.

En el primer encuentro de Torrendell con el Consejo Interuniversitario Nacional, el funcionario nacional dijo que toda respuesta para el sector dependería del ministro de Hacienda Luis Caputo. Así lo confirmó Alpa. En ese marco, mencionó, «todas las universidades tendremos que actuar en conjunto» para ser escuchadas.

También hizo memoria y refrescó que en 2018 «vino la debacle y el ajuste» de Mauricio Macri y en la UNLPam armó un presupuesto negativo: «El sistema universitario siempre reaccionó ante los ajustes», aseveró. Y manifestó su confianza en que sectores de la dirigencia del radicalismo se sumen a esa resistencia.

«Vamos a resistir y no vamos a ajustar hacia adentro», dijo el rector a Radio Kermés. Alpa recordó que en la campaña política «el sistema universitario tuvo una participación activa; porque algo se estaba diciendo de lo que venía, no es que se decía una cosa y se actúa distinto. Nosotros explicamos, difundimos, creíamos que iba a pasar esto y lo planteamos». Lamentó: «la gente votó una motosierra».

Frente al panorama actual, indicó: «el sistema necesita la financiación habitual de los últimos años; no se pide ni más ni menos que eso». Describió el contexto de la UNLPam como de «incertidumbre y precaución».

También se puso en favor de que las universidades estimulen la discusión política y cuestionó «esa idea de que la universidad no debe estar politizada, en todo caso no debería estar partidizada, pero la política es una definición de vida. Si no discutimos de política en la universidad, no contribuimos a la sociedad. Aunque haya sectores que por eso nos dicen adoctrinadores; además si así fuera, fuimos muy malos».

En el marco del ajuste, confirmó que la «ilusión» de que el exedificio de la Escuela Hogar pase a manos del sistema educativo quedó en la nada, porque el Ejército modificó la posición que tenía y dio marcha atrás en su visto bueno al traspaso. «Esperemos que no termine siendo un negocio inmobiliario», dijo.

Otra ilusión de la UNLPam en riesgo es la construcción del edificio para el funcionamiento del colegio secundario. La sede actual está al borde del colapso y se había avanzado para una nueva construcción, pero el gobierno de Javier Milei declaró suspendida toda obra públicas.