El diputado nacional macrista, Martín Maquieyra, acompañará la ley ómnibus, con las modificaciones aceptadas por el gobierno de Javier Milei. «Aprobaremos lo urgente que necesita el gobierno», se justificó.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Maquieyra, afirmó que «el gobierno tiene que tener las herramientas para gobernar», para justificar que acompañará con su voto a gran parte de la Ley Ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei.

Este martes habrá una reunión en Diputados en la que el oficialismo intentará sacar dictamen para tratar en el recinto el jueves la polémica norma. «Estamos atentos a las modificaciones. A veces se apura el debate y se cometen errores», aclaró.

En una entrevista exclusiva con El Diario, Maquieyra apuntó que su bloque «aprobará lo urgente que el gobierno necesita». «Tiene que tener herramientas para gobernar, propusimos algunos cambios como acortar a un año la delegación de facultades», alegó.

El legislador dijo que apoyarán la reforma fiscal y otros temas, con algunos cambios propuestos, como que las privatizaciones de YPF o ARSAT no podrán salir por decreto y tendrán que pasar por el Congreso. Otros puntos de la ley, aclaró, «podrán seeguir debatiéndose» en las sesiones ordinarias, como los cambios en laley de salud mental, el juicoi por jurado o la reforma electoral, ejemplificó.

-¿En que puntos hay consenso? -consultó El Diario.

-El presidente electo Javier Milei ha llevado adelante una serie de reformas. Esta semana nos presentamos al debate legislativo. A grandes rasgos, es un buen debate, es sano y es importante que podamos ver qué legislación y qué puntos tenemos que tocar para mejorar el país. Teníamos muy bien claro que el camino que estábamos llevando no estaba dando buenos resultados, sobre todo en económicos, inversionarios, pobreza, falta de actividad laboral. Ahora, en esta ley hay un montón de regulaciones y puntos de los cuales creemos que son urgentes y que el Gobierno tiene que contar con las herramientas que esta ley le provee. Por eso planteamos a lo urgente poder acompañarlo y poder convertirlo en ley. Por supuesto planteando modificaciones. Y hay otras cuestiones que son importantísimas también, pero que consideramos que tienen que tener un debate mucho más extenso de lo que es la urgencia actual y que se puede seguir debatiendo a partir de marzo, por supuesto, en sesiones ordinarias, como puede ser, por ejemplo, la ley de salud mental, que vemos que se debe aplicar bien la ley actual y los cambios que haya que hacerle. Tenemos que darle un buen debate bien profundo. La ley de los juicios por jurado, por ejemplo, una buena herramienta, pero que no se puede tomar a la lijera. En fin, hay varias cuestiones que están en la ley que nosotros le planteamos al Gobierno poder debatirlo en el año normal calendario del Congreso y sí debatir y aprobar en estas semanas que tenemos extraordinarias lo urgente, lo que el Gobierno necesita. Nosotros consideramos que el Gobierno tiene que tener las herramientas para gobernar, por eso le planteamos aprobar esas partes en la ley y que no tenga por supuesto ninguna restricción a poder hacer lo que el pueblo de la Argentina le dio, su mandato de cambiar la realidad del país.