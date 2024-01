Luego de los fuertes cruces entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) al momento de designar las autoridades de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el legislador del PRO Fernando Iglesias fue elegido este jueves por unanimidad como presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Los 38 diputados presentes respaldaron la designación de Iglesias, mientras que las dos vicepresidencias fueron asignadas a UxP y LLA. «Gracias a todos, en particular por la unanimidad. Y agradezco a LLA por la confianza y al PRO por el apoyo decidido que han dado a mi candidatura», expresó el legislador.

Entre los temas que buscará impulsar, destacó que «el Gobierno ha definido dos puntos centrales con los que yo coincido fuertemente: el pedido de incorporación de Argentina a la OCDE y el impulso al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Yo estoy decididamente a favor», aseguró.

Minutos antes, el oficialismo y la oposición habían protagonizado un fuerte cruce en la comisión de Presupuesto y Hacienda. UxP denunció que LLA le cerró los micrófonos y que proclamó a Espert como presidente sin que se haya llevado adelante la votación.

«No pudimos hacer expresa la voluntad de nuestro bloque, por ende, no hubo ni siquiera un debate. Se constituyeron en bloques. No pudimos votar a otras autoridades y no se pudieron constituir como corresponde, siguiendo el reglamento», señaló la diputada Julia Strada.