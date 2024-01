Otra desprolijidad del recambio de autoridades nacionales afecta seriamente a 25 de Mayo. La sucursal de Correo Argentino en 25 de Mayo es motivo del enojo popular porque hace un mes que no funciona normalmente. Hay vecinas y vecinos que no pueden hacerse de paquetería que les enviaron con mercadería y hasta conteniendo medicamentos.

El tema fue denunciado ayer por el medio local Radio Génesis. Allí aseguraron que “hace un mes aproximadamente las oficinas del Correo Argentino ubicadas en calle Figueroa Alcorta nº 394 (a metros del edificio comunal), permanecen sin atención al público”. También que “la situación ha generado un gran malestar en toda la comunidad veinticinqueña. La gente se cansa de ir al local y encontrar todo cerrado”.

Fuentes consultadas por LA ARENA confirmaron que “hay al menos dos semanas de atrasos en la entrega de paquetería. Hay paquetes demorados en la sucursal Neuquén, de donde depende 25 de Mayo, y también acá”.

“La gente está muy enojada y desesperada porque tienen retenidos envíos de encomiendas. La mayoría de los casos son mercadería, repuestos, y otras compras. Pero lo más grave son otros paquetes que contienen medicamentos”, contaron a este diario.

Otro de las situaciones de desencuentro con la situación postal son las cuestiones jurídicas. Afirman que hay muchas quejas de que no se pueden enviar cartas documentos y recibir documentación. Las consultas encontraron respuestas de que “en el lugar hay empleados, pero ellos aducen que no pueden entregar nada hasta que no haya alguien con autoridad que lo ordene”.