Juan Román Riquelme, candidato a presidente por el oficialismo en Boca, llegó a La Bombonera para emitir su voto rodeado de hinchas, con quienes cantó y luego aseguró que vencerá a la fórmula integrada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

«Contento porque ya van votando 30 mil socios, está siendo la fiesta que pensábamos que iba a ser, es lo que los hinchas se merecen. Estamos disfrutando mucho el votar en nuestro estadio, en el campo de juego. La verdad que se está disfrutando mucho así que la gente que está en la cancha que agarre el auto, que no se pierda de venir a votar, de pisar el campo de juego y a disfrutar de la fiesta de todos los hinchas, que esto es maravilloso», aseguró ante la prensa.

Posteriormente, aseguró: «Vamos a ganar, no tengo dudas. La gente a mi me quiere mucho, yo al hincha lo quiero mucho. Voy a morirme bostero igual que ellos, y hoy es un día en el cual tenemos que disfrutar. Por eso deseo que venga mucha gente a votar. Las carpas son una maravilla y es un lujo que estemos pasando este día. Hoy a la noche me imagino comiendo asado, festejando», completó.

En el mismo sentido, agregó: «Están votando todos, la Cámara dio su veredicto y estamos felices de que está siendo una fecha. Queremos que siga llegando gente. Para mí nada es distinto, yo soy un hincha más, igual que todos los bosteros. Tenemos la suerte de disfrutar el día de hoy, se complicó bastante porque tendríamos que haber votado el día 2, nos han puesto muchas trabas, pero está pasando lo que sabíamos que iba a pasar, que iba a ser una fiesta. Yo soy hincha de mi club y quiero que voten todos los socios, es lo que hemos pedido desde el primer día. Queremos que no falte ninguno. Ojalá algún día superemos al Barcelona que hizo una votación de más de 57 mil. Tenemos mucha ilusión de que el hincha se siga acercando a nuestro estado, que pise el campo de juego donde jugaron nuestras estrellas. Para mí entrar al campo de juego es maravilloso, yo soy un hincha más», concluyó.

Macri no fue

Mauricio Macri, candidato a vicepresidente de Boca en la fórmula que encabezó Andrés Ibarra, fue el gran ausente en las elecciones que define al próximo mandatario del Xeneize y que tiene como líder del oficialismo a Juan Román Riquelme.

Según la información, la ausencia de Macri en La Bombonera se debe a que ya tenía programado un viaje y las postergación de las elecciones para este domingo 17 de diciembre lo obligó a ausentarse.

Macri, presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, estaba comprometido a ir a Arabia Saudita, país que alberga un Mundial de Clubes que ya se encuentra en instancias decisivas y este lunes se cruzarán Fluminense ante Al Ahly de Egipto.

Donde sí estuvo presente Macri fue en las redes sociales y el candidato a vicepresidente lo hizo para repudiar los insultos que recibió Javier Milei, presidente de Argentina, cuando fue a votar a La Bombonera a la mañana. «Que vergüenza ver imágenes de señores que dicen ser hinchas de Boca, cuando en realidad son tremendos maleducados y no espontáneos, insultando al presidente de la República en vez de festejar que vaya a votar por el futuro de nuestro querido club. Lo que vimos, lamentablemente, es lo que viene pasando hace 4 años con Boca. Espero por el futuro y el bien de nuestro club que hoy termine y cambie de una buena vez», publicó en su cuenta de X.