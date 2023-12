Rafael Nadal anunció su regreso al tenis: en qué torneo será

“Se imaginan lo difícil que es para mí. No es una decisión que tomo yo, sino mi cuerpo. No tengo intención de jugar en los siguientes meses. Estos últimos años fueron difíciles, me costó tener una continuidad en todos los sentidos”, expresó al bajarse del segundo GS del año.

Finalmente, confirmó su vuelta con un video en el que mostró el momento de la lesión donde sintió el dolor, también una conferencia de prensa donde él aseguró: “Creo que no merezco terminar así. Voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera” y de fondo imágenes de su recuperación.

La frase que utilizó con una sonrisa fue: «Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane, será en la primera semana de enero. Nos vemos allí”.

El certamen se desarrolla del 31 de diciembre al 7 de enero, es el primer torneo del año y es categoría 250. Es la antesala del Australian Open, el cual se desarrolla del 14 al 28 de enero. El exnúmero uno volverá con el fin de jugar sus últimos torneos.

A pesar de no confirmarlo de manera oficial, aseguró que esta temporada podría ser la última de su carrera. “Si les dijera que 2024 será mi último año…quién sabe. ¿Y si de repente mi cuerpo se recupera y me siento fuerte y lleno de energía para continuar? En cuanto sepa la respuesta, se la comp