Tras empatar 0-0 en la revancha, jugada en el “Próspero Jáñez”, Racing de Castex venció 1-0 a Estudiantil en el global de una apasionante final como se suele vivir cada clásico de Castex. El “Albo” se impuso con el gol de Isaías Similán el miércoles pasado y con ello le alcanzó para gritar “¡Campeón¡”



En su primera final del año, Racing superó a Estudiantil en medio de una intensa semana entre esta Copa Liga y los Octavos de Final del Torneo Regional Federal Amateur.

Esta tarde, luego de la reprogramación de ayer, Racing justificó la diferencia en la ida con mucha solidez y ritmo físico para frenar al “Bohemio” que no pudo convertir ese gol que le dé el empate.

De visitante, Racing se quedó con la Copa. De local, Estudiantil no pudo vencer en ninguna de las 2 finales que jugó (Provincial 1-1 y Copa Liga 0-0), pero batalló para llegar a esas 2 instancias definitorias, sobre todo esta última, luego del recambio que significó el descenso hace unos meses.



Con este juego, solo restan 2 partidos para terminar el año: Costa vs Racing y All Boys de Santa vs Alvear FBC, ambos por las revanchas de los 8vos de final del TRFA, el próximo miércoles 20:30 y 21 hs, respectivamente.