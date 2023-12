El secretario general del Personal Jerárquico de AFIP en La Pampa, Luis Faggiani, reveló que esta semana unos mil trabajadores pidieron la jubilación anticipada y advirtió que no se están cubriendo las bajas vegetativas desde el año 2022. «Hay una achicamiento importante dentro del organismo. La situación es preocupante», aseguró el gremialista.

Faggiani contó que hay 22.500 empleados de AFIP en todo el país, que históricamente se mantuvo esa planta, pero se achicará en un 10% con las jubilaciones anticipadas y la falta de remplazo de los dos últimos años.

El sindicalista expresó su preocupación ante las amenazas del presidente electo, Javier Milei, «como cualquiera que haya estado, dentro del proyecto político que es la antítesis de esto que está por suceder». En declaraciones a Radio Nacional Santa Rosa, dijo que «no es para menos, uno va escuchando noticias todos los días y se va enterando de estas cosas que, se va a eliminar la Secretaría de Comercio, y como muchos organismos que se ocupan del tema de las regulaciones y demás, vemos con preocupación hacia dónde vamos».

«Nuestros compañeros, que en muchos casos ocupan cargos jerárquicos dentro de la AFIP, en esta última semana, alrededor de mil trabajadores pidieron la jubilación», reveló. Y explicó que tienen «un acuerdo paritario de hace ya muchos años, donde las compañeras pueden pedir no irse a los 60 años, sino quedarse hasta los 65, y los varones hasta los 70 años, siempre que cumplan con una determinada cantidad de años de servicio. Hoy esa gente que había pedido quedarse está solicitando la jubilación».

-¿Y por qué pasó esto? ¿Cómo lo interpretan? -le preguntaron.

-Bueno, porque hay preocupación por lo que pueda llegar a suceder, y ante la preocupación los compañeros prefieren irse, aunque la jubilación sea menos que lo que están percibiendo en la actividad, pero bueno, prefieren irse. Y no estar, digamos, ante una situación conflictiva cuando llegue el momento en que asuman las nuevas autoridades. Todavía no se ha dicho de nadie que vaya a estar en la AFIP, de ninguno de los cargos que la AFIP tiene, pero claramente la situación interna de mucha gente es de preocupación. Y nosotros lo que le tratamos de transmitir a los compañeros es que, si bien la preocupación debe existir, no tiene por qué llevarnos a algunos extremos. Creemos que siempre hemos sido, a diferencia de lo que sucede en muchos otros organismos, siempre hemos sido un organismo relativamente estable, donde cambian las autoridades, por supuesto, las autoridades políticas, la cúpula del organismo cambia en general en su totalidad, pero después el trabajo diario lo continúa haciendo gente que es de la casa.

-¿La posibilidad de una suba en la edad jubilatoria puede influir?

-Al que ya está al borde de la jubilación, excepto que cambien toda la forma de calcular las jubilaciones, entonces no lo afectaría. Pero hoy están diciendo que van a mandar toda una serie de leyes para hacer esta cosa. La realidad es que a mí me parece que si bien hay un compromiso de parte de muchos sectores de sostener la gobernabilidad, hay algunas cuestiones que hay que estudiar. La eliminación de impuestos no es tan simple. Sergio Massa también promovía que tenían que haber no más de 10 impuestos. Hoy hay una gran cantidad de impuestos a diferentes cosas que se fueron creando. Hay una gran cantidad de impuestos que son nacionales, provinciales y habría que trabajar en una reforma impositiva que fuera realmente sustanciosa, pero no es a los palos. El tema es quién paga los impuestos y también cómo se distribuye.