«Eso es una cosa irracional desde el punto de vista sanitario», aseguró el presidente del Colegio Farmacéutico de La Pampa, Miguel Osio, sobre el decreto de Milei. Los medicamentos aumentaron un 80% con la devaluación aplicada por Caputo.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei «pone en riesgo la salud de la población y el acceso de todos a los medicamentos», denunciaron desde el Colegio Farmacéutico y el Consejo Profesional de Farmacéuticos de La Pampa. Aseguraron que van a proliferar medicamentos «truchos».

El presidente del Colegio Farmacéutico, Miguel Osio; y el presidente del Consejo Profesional, Marcelo Fernández Cobos, anticiparon, en rueda de prensa, que presentaron un recurso ante el Poder Judicial para frenar la desregulación de la comercialización de medicamentos que impulsa del DNU de Milei.

«El DNU no es otra cosa que reflotar todo lo que hizo el gobierno de Menem y Cavallo, y lo que se hizo en el gobierno de la dictadura de Onganía, donde se disocia a la farmacia del ejercicio profesional. Nos vamos a oponer como lo hicimos en el año 1991 con el decreto de desregulación porque está atentando contra la salud de la gente. El medicamento es un bien social. Vemos que vuelven con las viejas lógicas, presentadas de otras formas, pero la esencia es la misma que la del decreto de Menem y Cavallo», aseguró Osio.

Agregó que «los medicamentos de venta libre van a poder estar en todos lados y eso en la década del ’90 trajo los medicamentos truchos. No estamos hablando de cuidar la quinta de los farmacéuticos, estamos hablando de la salud de la gente».

Sobre la gravedad del decreto, explicó que «ahora el farmacéutico podrá ser director técnico de más de una farmacia. Eso es una cosa irracional desde el punto de vista sanitario. No puede haber un cirujano en cuatro quirófanos a la vez. Salvando las distancias, no puede haber un farmacéutico en más de una farmacia. Eso atenta contra el ejercicio profesional y la salud de la gente».

Dijo que la Federación de Farmacias de la República Argentina «está trabajando en un amparo judicial porque este decreto es, como mínimo, contrario a la salud de la población, de varias leyes».

Consultado sobre a quiénes benefician con la desregulación, Osio fue contundente: «a los laboratorios, sin ninguna duda. Y a las grandes cadenas, que con un solo farmacéutico van a poder controlar varios locales a la vez, sin darle la seguridad al paciente que va a la farmacia, porque el farmacéutico es el garante de la calidad del medicamento y el que asesora a la gente que va a la farmacia».

Fernández Cobos explicó que «el control del uso racional del medicamento que hace el farmacéutico, va en contra del mercado. Es un profesional que está a la mano del paciente y ahora quieren sacarlo. Las farmacias son pequeños centros de salud que atienden a pacientes todos los días. Está medido que el 20% de los pacientes que se acercan a la farmacia, lo hacen para hacer consultas y no compran nada. Y suponer que con la desregulación los precios van a bajar, es un error. Ya pasó y lejos de bajar, aumentaron».

Aumentos

Desde el Colegio indicaron que en los últimos días los medicamentos subieron un 80%. «Hay un gran descontrol, desde noviembre hasta hoy han aumentado un 80 % promedio. Los laboratorios aumentaron antes del mensaje del ministro Luis Caputo y ya lo habían hecho en noviembre. El precio está liberado y pueden hacer lo que quieran, pero, ¿quién va a poder comprarlos?», informó Osio.

Por último, Osio dijo que «se está llevando a poner medicamentos bajo receta a la venta en lugares que no son farmacias, como las droguerías. Se pretende que puedan vender y esto es incompatible. Quien vende, quien dispensa medicamentos, no puede ser el que lo prescribe. El médico prescribe y no puede dispensar, porque dónde quedaría le control. No se pueden ejercer las dos profesiones al mismo tiempo. Esto atenta contra la salud porque hay un principio básico, quien prescribe, no dispensa. Si fuera así, ¿quién controlaría la médico?»