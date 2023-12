La decana organizadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, Yamila Magiorano, afirmó que el cese de más de veinte docentes de la licenciatura de Enfermería es parte de una «reorganización» de la planta docente para reforzar los primeros años. También dijo que la licenciatura mantiene una dotación «mínima» de docentes porque la inscripción está cerrada y solo queda abierta la tecnicatura de tres años.

Consultada por El Diario, Magiorano mencionó que «todos los docentes que tenemos en las carreras de la facultad son interinos, se renuevan periódicamente, por un año, si es que la provincia da la plata».

«La licenciatura se abrió en 2017 y no hay estudiantes nuevos, porque no está acreditada. Los últimos años tienen pocos estudiantes. Había materias con dos, con diez, con poca matrícula. No se volvió abrir, si la carrera de tres años. Nos pasaba entonces que teníamos muchos docentes y pocos estudiantes», alegó.

«La idea es reforzar los que tienen una matrícula mayor. No se les renueva el contrato. No es que se despide. Es como un contrato de servicios, es para cuando dura ese evento y luego se termina. Queda la planta mínima para tomar exámenes», insistió.

«De hecho, el año que viene, en febrero, seguramente vamos a dar de baja la carrera. Y se volverá a dar cuando CONEAU nos autorice. Empezamos ese trámite», anticipó. «Es una carrera cerrada. Desde 2017 no hay ingresos», remarcó Magiorano.

La decana explicó que habrá una «reorganización» de cargos y se reasignará el presupuesto de los docentes que tenían un año y medio de antigüedad solamente, «para fortalecer las materias de primero y segundo año, donde si tenemos muchos estudiantes, incluso comisiones de 200, materias donde se abrirá otra comisión».

Magiorano confirmó que la no designación de interinos afecta a más de 18 cargos, que son los que tiene hasta ahora contabilizados el gremio. «En febrero habrá selecciones para reforzar primer y segundo año y crear comisiones», dijo.

«Hay una reorganización de lo que son las carreras de la facultad. Esta carrera, la licenciatura, está cerrada. La carrera de tres años sí está abierta e ingresaron estudiantes en los últimos años. Es una reorganización, estas personas son todas interinas», subrayó. «Son más que 18, pedimos informes de desempeño a las cátedras y también hubo algunos casos que no se renovaron por mal desempeño», acotó.

Por otra parte, Magiorano dijo que los cargos cesantes que no se renuevan se solventaban con «fondos especiales transitorios», pero «ninguna de estas personas están regulares y de planta, tienen estabilidad por un concurso regular».

De todos modos, reconoció que ningún docente de Enfermería está en condiciones de regular. «Es algo que quedó pendiente, no llegamos, pero a partir del año que viene vamos a regularizar», se atajó.

«Si CONEAU nos autoriza una carrera de cinco años, sí vamos a pensar en una planta de docentes más consolidada. Ahora tenemos una planta reducida para darle continuidad a los que empezaron en 2017, para no cerrarla abruptamente. Pero vamos a plantear de hecho en el Consejo Superior no darle continuidad a algo que no está habilitado y aprobado el otorgamiento del título por el ministerio de la Nación», apuntó.