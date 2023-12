El bloque de concejales y concejalas del radicalismo apuntó contra la falta de mantenimiento de los desagües en Santa Rosa, luego de la tormenta del pasado sábado que generó inundaciones en algunas calles.

Las y los ediles opositores advirtieron que la suciedad de los desagües hicieron que “las calles se conviertan en ríos caudalosos, vehículos encajados, cuencos al tope y vecinos con agua dentro de sus casas”.

“Si el municipio no prioriza la limpieza de estos canales, es lógico que se maximicen las consecuencias de cualquier lluvia veraniega promedio. Los vecinos están cansados de inundarse. Y no se puede vivir rezando que no llueva, o que llueva poco. Santa Rosa tiene que estar preparada para la época de mayores precipitaciones y para eventos climáticos de magnitud. Si el sábado nos complicamos con 40 mm., asusta pensar lo que podría ocurrir con 100 o 200 mm”, dijeron los opositores.

“Si no se establece este mantenimiento como prioridad municipal, sobre todo cuando se avecinan tormentas pronosticadas, Santa Rosa se va a seguir inundando con cualquier precipitación de 30 o 40 mm”, avisaron.

“Esperamos que para la próxima tormenta haya previsibilidad y se realicen las tareas que permitan amortiguar las consecuencias de la lluvia. Porque una ciudad que se inunda con 40 mm, no es la capital que queremos”, finalizaron.